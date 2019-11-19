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Özpaşa: Organizasyonlar takım işidir

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Özpaşa: Organizasyonlar takım işidir

KKTOK yöneticisi CanbenÖzpaşa, Ovgoroz Rallisi ile tamamlanan 2019 Ralli Şampiyonası ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

CanbenÖzpaşa’nın değerlendirmeleri şöyle:

“Ve bir ralli sezonunu daha geride bıraktık. Bizimle birlikte çalışan tüm görevli arkadaşlarıma, Polis Genel Müdürlüğüne, İtfaiye Genel Müdürlüğüne, YarkınerRecovery'e, MotulDamerLtd'e, sportif komiteye, yönetime, TiginKişmir başkanımıza, kktokworkteam'e, ve daha nice katkı koyan arkadaşlarımıza 1 yıl boyunca gösterdikleri büyük katkıdan dolayı teşekkür ederim.

Hiç bir organizasyon tek adamın işi değildir. Tam anlamıyla 1 takım işidir. Hatamız olduysa affedin. 2020’de görüşmek üzere...”

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