 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Plaj hentboluna da Esentepe damgası
Plaj hentboluna da Esentepe damgası
12 0
Kaçak avı hız kesmiyor
Kaçak avı hız kesmiyor
105 0
 
TUFAD, Kastamonu'da festivale katıldı
TUFAD, Kastamonu'da festivale katıldı
13 0
Skoda’dan off-road özellikli pick-up
Skoda’dan off-road özellikli pick-up
14 0
Yenicami'den, Çağdaş vetosu
Yenicami'den, Çağdaş vetosu
187 0
Yanan ütü tabanı nasıl temizlenir?
Yanan ütü tabanı nasıl temizlenir?
38 0
Üretici çekirgelerden el aman çekiyor
Üretici çekirgelerden el aman çekiyor
30 0
banner82

Özılgaz: Hedef organizasyonu ülkenin her yerine yaymak

banner27

Özılgaz: Hedef organizasyonu ülkenin her yerine yaymak
banner267

Soydan SAKALLI

Cyprus Basketball Academy tarafından oluşturulan organizasyon komitesinin organize ettiği, “Change Your Life” sloganı ile KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonunun himayelerinde organize edilen ve 77 takımın mücadele ettiği sokak basketbolu turnuvası, “Nicosia Open 3x3 Basketball”, halkın da yoğun ilgisiyle yapılmıştı.

Turnuvanın organizatörlerinden Cyprus Basketball Academy direktörü Ayşe Günerman Özılgaz, turnuva ile ilgili yaptığı açıklamada Bir hayalle yola çıktıklarını, bu yıl kısıtlı zamanda organize olduklarını söylerken, gönüllerinin bu organizasyonu şampiyonaya çevirmek olduğunu ve kazananlara yurt dışında oynama şansı yaratmak olduğunu söyledi. Ayşe Günerman Özılgaz, organizasyonu ülkenin her yerine yaymak istediklerini de belirtti.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.