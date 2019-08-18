Özılgaz: Hedef organizasyonu ülkenin her yerine yaymak

Soydan SAKALLI

Cyprus Basketball Academy tarafından oluşturulan organizasyon komitesinin organize ettiği, “Change Your Life” sloganı ile KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonunun himayelerinde organize edilen ve 77 takımın mücadele ettiği sokak basketbolu turnuvası, “Nicosia Open 3x3 Basketball”, halkın da yoğun ilgisiyle yapılmıştı.

Turnuvanın organizatörlerinden Cyprus Basketball Academy direktörü Ayşe Günerman Özılgaz, turnuva ile ilgili yaptığı açıklamada Bir hayalle yola çıktıklarını, bu yıl kısıtlı zamanda organize olduklarını söylerken, gönüllerinin bu organizasyonu şampiyonaya çevirmek olduğunu ve kazananlara yurt dışında oynama şansı yaratmak olduğunu söyledi. Ayşe Günerman Özılgaz, organizasyonu ülkenin her yerine yaymak istediklerini de belirtti.