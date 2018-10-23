Ovgoroz Rallisi’ne geri sayım

19 ekibin kayıt yaptırdığı Ovgoroz Rallisi’nde ekipler toplam uzunluğu 67 km olan 8 özel etapta yarışacaklar

2018 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 5. yarışı 1.5 katsayı ile 2 gün sürecek Ovgoroz Rallisi olarak gerçekleşecek.

19 ekibin kayıt yaptırdığı Ovgoroz Rallisi’nde ekipler toplam uzunluğu 67 km olan 8 özel etapta yarışacaklar. Ovgoroz Rallisi’nde servis alanı Ergazi Futbol Sahası’na kurulacak. Ralli, 27 Ekim Cumartesi saat 15:30’da Ergazi’den start alacak.

Rallide ekipler 2 kez Kilitkaya etabını, ardından 2 kez Ergazi etabını gece geçip ilk günü tamamlayacaklar. 28 Ekim sabah saat 07:45’te kapalı parktan çıkacak olan ekipler, 2 kez Kantara etabını, 2 kez de Turnalar etabını geçip Ergazi köy meydanında finish görecekler.

ALPTÜRK VE NETHOUSE RALLY TEAM LİDER

2018 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nda Cevdet Alptürk-Mustafa Yücener ikilisi 23,5 puan farkla Sadık Bilgimer’in önünde lider konumda bulunurken, onu Fikri Macila ve Cahit Yetkili çok yakından takip ediyor. Takımlar şampiyonasında ise Nethouse Ralli Team, Macila Rally Team'in 2 puan önünde lider durumda bulunuyor.