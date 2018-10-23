banner107
Karşıyaka lider, Akova takipte
Karşıyaka lider, Akova takipte
148 0
Yenicami oynamadan da lider
Yenicami oynamadan da lider
174 0
Meteoroloji Dairesi'nden toz uyarısı
Meteoroloji Dairesi'nden toz uyarısı
12 0
Cihangir, Davulcu için kazandı
Cihangir, Davulcu için kazandı
587 0
Ocak, Kaymaklı’ya patladı
Ocak, Kaymaklı’ya patladı
151 0
Titanik’ten çıkan eşyalar satılıyor
Titanik’ten çıkan eşyalar satılıyor
32 0
Soyer Arseven-Hasan Reyhan liderliğini sürdürüyor
Soyer Arseven-Hasan Reyhan liderliğini sürdürüyor
54 0
Aşırı yağmur nedeniyle bazı yollar su altında kaldı
Aşırı yağmur nedeniyle bazı yollar su altında kaldı
647 0
banner82
banner147

Ovgoroz Rallisi’ne geri sayım

banner27

19 ekibin kayıt yaptırdığı Ovgoroz Rallisi’nde ekipler toplam uzunluğu 67 km olan 8 özel etapta yarışacaklar

Ovgoroz Rallisi’ne geri sayım
banner192

2018 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 5. yarışı 1.5 katsayı ile 2 gün sürecek Ovgoroz Rallisi olarak gerçekleşecek.

19 ekibin kayıt yaptırdığı Ovgoroz Rallisi’nde ekipler toplam uzunluğu 67 km olan 8 özel etapta yarışacaklar. Ovgoroz Rallisi’nde servis alanı Ergazi Futbol Sahası’na kurulacak. Ralli, 27 Ekim Cumartesi saat 15:30’da Ergazi’den start alacak.
Rallide ekipler 2 kez Kilitkaya etabını, ardından 2 kez Ergazi etabını gece geçip ilk günü tamamlayacaklar. 28 Ekim sabah saat 07:45’te kapalı parktan çıkacak olan ekipler, 2 kez Kantara etabını, 2 kez de Turnalar etabını geçip Ergazi köy meydanında finish görecekler.

ALPTÜRK VE NETHOUSE RALLY TEAM LİDER

2018 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nda Cevdet Alptürk-Mustafa Yücener ikilisi 23,5 puan farkla Sadık Bilgimer’in önünde lider konumda bulunurken, onu Fikri Macila ve Cahit Yetkili çok yakından takip ediyor. Takımlar şampiyonasında ise Nethouse Ralli Team, Macila Rally Team'in 2 puan önünde lider durumda bulunuyor. 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.