Önderoğlu: Biz büyük bir aileyiz

Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK) dün akşam Mağdurlar Meyhanesinde 2019 Şampiyonlar Gecesi etkinliği gerçekleştirdi.

KITMOK başkanı İbrahim Önderoğlu gecede yaptığı konuşmada büyük ve ciddi bir kaza olmadan güzel bir sezonu geride bıraktıklarını söylerken, yeni sezonun da aynı güzellikte geçmesini diledi.

KITMOK ailesinin büyük bir aile olduğuna dikkat çeken Önderoğlu, Şampiyonlar Gecesinde bunun bir kez daha görüldüğüne vurgu yaptı.

Büyük bir coşku içerisinde geçen 2019 Şampiyonlar Gecesinde sezonun başarılılarına ödülleri verildi.