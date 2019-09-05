Offroadçular, Hüdan kardeşleri anacaklar

2019 sezonunda 3 ayaktan oluşacak olan KYOFF Offroad Ralli Sprint Şampiyonası’nın ikinci yarışı 7 Eylül Cumartesi Tatlısu’da, Veleddin ve Yusuf Hüdan anısına, “Hüdan Kardeşler Anı Offroad Sprint Yarışı” adıyla yapılıyor

Kyrenia Offroad Derneğinin 2019 sezonu içerisinde Ralli-Raid organizasyonlarının yanı sıra organize etmeyi planladığı Offroad Ralli Sprint Şampiyonası’nın ikinci yarışı yarın Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun himayelerinde yapılıyor.

Kulübün merhum iki üyesi Veleddin ve Yusuf Hüdan anısına “Hüdan Kardeşler Offroad Ralli Sprint” adıyla yapılacak yarışın sponsorluğunu Tatlısu Belediyesi üstlendi. Yarış, 14’üncüsü düzenlenecek Uluslararası Harnup Festivali kapsamında yapılacak. Yaklaşık 4 kilometre 600 metrelik tek etabın biri antrenman olmak üzere toplam 4 kez geçilmesiyle yapılacak yarış sabah yapılacak teknik kontrollerle başlayacak.

Tatlısu Köy Meydanı’nda 10.00-12.00 saatleri arasında yapılacak kontrollerin ardından saat 13.00’te antrenman etabı geçilecek. İlk etap 14.46’da, ikinci etap 16.04’te ve üçüncü etap 17.22’de geçilecek. Ödül töreni ise 19.30’da yine Tatlısu Köy Meydanı’nda yapılacak ve organizasyon sona erecek.

Sportif direktörlüğünü yine Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün yapacağı yarışta etabın Geçitkale’den Tatlısu’ya giderken, Girne kavşağına yaklaşık 1kilometre kala ana yolun üzerinde doğu taraftan başlayacağı, Tatlısu Köy Meydanı’nın batı kesiminde de biteceği açıklandı. Toplamda 21 ekibin kayıt yaptırdığı organizasyonda SRC Racing Team, Baştaşlar Racing Team, Zubi Racing Team ve Hüdan Racing Team pilotları ve bireysel yarışmacılar da mücadele edecek. 4x4 otomobillerin yanı sıra UTV ve ATV araçları da etapta olacak.

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