 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Bu nasıl bir yükleyiş?
Bu nasıl bir yükleyiş?
17 0
Tiyatro Festivali “Merhaba” dedi
Tiyatro Festivali “Merhaba” dedi
8 0
 
Elektrikte süresiz greve doğru
Elektrikte süresiz greve doğru
15 0
"Güney-Kuzey arasındaki geçişler hızlandırılmalı"
58 0
Elektrikte süresiz grev kararı
Elektrikte süresiz grev kararı
25 0
Sanal bet soruşturması derinleşiyor
Sanal bet soruşturması derinleşiyor
127 0
Erülkü Anı Maçı, Lefke'nin
Erülkü Anı Maçı, Lefke'nin
109 0
banner82

Offroadçular, Hüdan kardeşleri anacaklar

banner27

2019 sezonunda 3 ayaktan oluşacak olan KYOFF Offroad Ralli Sprint Şampiyonası’nın ikinci yarışı 7 Eylül Cumartesi Tatlısu’da, Veleddin ve Yusuf Hüdan anısına, “Hüdan Kardeşler Anı Offroad Sprint Yarışı” adıyla yapılıyor

Offroadçular, Hüdan kardeşleri anacaklar
banner267

Kyrenia Offroad Derneğinin 2019 sezonu içerisinde Ralli-Raid organizasyonlarının yanı sıra organize etmeyi planladığı Offroad Ralli Sprint Şampiyonası’nın ikinci yarışı yarın Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun himayelerinde yapılıyor.

Kulübün merhum iki üyesi Veleddin ve Yusuf Hüdan anısına “Hüdan Kardeşler Offroad Ralli Sprint” adıyla yapılacak yarışın sponsorluğunu Tatlısu Belediyesi üstlendi. Yarış, 14’üncüsü düzenlenecek Uluslararası Harnup Festivali kapsamında yapılacak. Yaklaşık 4 kilometre 600 metrelik tek etabın biri antrenman olmak üzere toplam 4 kez geçilmesiyle yapılacak yarış sabah yapılacak teknik kontrollerle başlayacak.

Tatlısu Köy Meydanı’nda 10.00-12.00 saatleri arasında yapılacak kontrollerin ardından saat 13.00’te antrenman etabı geçilecek. İlk etap 14.46’da, ikinci etap 16.04’te ve üçüncü etap 17.22’de geçilecek. Ödül töreni ise 19.30’da yine Tatlısu Köy Meydanı’nda yapılacak ve organizasyon sona erecek.

Sportif direktörlüğünü yine Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün yapacağı yarışta etabın Geçitkale’den Tatlısu’ya giderken, Girne kavşağına yaklaşık 1kilometre kala ana yolun üzerinde doğu taraftan başlayacağı, Tatlısu Köy Meydanı’nın batı kesiminde de biteceği açıklandı. Toplamda 21 ekibin kayıt yaptırdığı organizasyonda SRC Racing Team, Baştaşlar Racing Team, Zubi Racing Team ve Hüdan Racing Team pilotları ve bireysel yarışmacılar da mücadele edecek. 4x4 otomobillerin yanı sıra UTV ve ATV araçları da etapta olacak.

Kayıt Listesi:

Takım

Pilot

Co-Pilot

Araç

Sınıf

1

-

Sona Singh

-

Polaris Scrambler XP1000

SSV2

2

-

Edim Macila

Can-Am Maverick X3

SSV1

3

-

Ahmet Kofalı

Buğur Kambillili

Can-Am Maverick X3

SSV1

4

-

Mustafa Çelikden

Warren Morgan

Can-Am Maverick X3

SSV1

5

SRC Racing Team

Göksel Macila

Yücel Topcu

Mitsubishi Pajero Evo

T2

6

Baştaşlar Racing Team

Ahmet Baştaş

Doğa Koyuncu

Land Rover Tomcat

T3

7

Zubi Racing Team

Niyazi Bedel

Hasan Güney

Land Rover Discovery

T3

8

Zubi Racing Team

Soyer Arseven

Yusuf Tayfur

Mitsubishi Pajero Evo

T3

9

SRC Racing Team

Halim Kahveciler

Ramadan Uzun

Nissan Patrol

T2

10

Baştaşlar Racing Team

Argun Çağıl

Harun Çakır

Land Rover Tomcat

T3

11

Hüdan Racing Team

Ahmet Esendağlı

Veli Esendağlı

Suzuki Vitara

T2

12

Hüdan Racing Team

Hilmi Çelebioğlu

Denizcan Erpolat

Mitsubishi Pajero Evo

T2

13

SRC Racing Team

Bereket Bereketligil

Ahmet Alasya

Mitsubishi Pajero Evo

T2

14

SRC Racing Team

Sander Kahveciler

Eser Sulo

Land Rover Tomcat

T3

15

Hüdan Racing Team

Burak Emingil

Emin Emingil

Suzuki X90

T1

16

Baştaşlar Racing Team

Gökberk Çağıl

Suzuki Vitara

T1

17

Hüdan Racing Team

Musa Ersoy

Ramadan Kıral

Land Rover Tomcat

T3

18

Zubi Racing Team

Zühtü Cumalıgil

Eraslan Ergün

Nissan Patrol

T3

19

-

Görkem Eren

Suzuki Vitara

T1

20

Hüdan Racing Team

Hüda Hüdan

Hasan Reyhan

Suzuki Vitara

T1

21

-

Ahmet Çelebioğlu

Mitsubishi Pajero

T3
banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.