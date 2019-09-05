Offroadçular, Hüdan kardeşleri anacaklar

Kyrenia Offroad Derneğinin 2019 sezonu içerisinde Ralli-Raid organizasyonlarının yanı sıra organize etmeyi planladığı Offroad Ralli Sprint Şampiyonası’nın ikinci yarışı yarın Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun himayelerinde yapılıyor.
Kulübün merhum iki üyesi Veleddin ve Yusuf Hüdan anısına “Hüdan Kardeşler Offroad Ralli Sprint” adıyla yapılacak yarışın sponsorluğunu Tatlısu Belediyesi üstlendi. Yarış, 14’üncüsü düzenlenecek Uluslararası Harnup Festivali kapsamında yapılacak. Yaklaşık 4 kilometre 600 metrelik tek etabın biri antrenman olmak üzere toplam 4 kez geçilmesiyle yapılacak yarış sabah yapılacak teknik kontrollerle başlayacak.
Tatlısu Köy Meydanı’nda 10.00-12.00 saatleri arasında yapılacak kontrollerin ardından saat 13.00’te antrenman etabı geçilecek. İlk etap 14.46’da, ikinci etap 16.04’te ve üçüncü etap 17.22’de geçilecek. Ödül töreni ise 19.30’da yine Tatlısu Köy Meydanı’nda yapılacak ve organizasyon sona erecek.
Sportif direktörlüğünü yine Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün yapacağı yarışta etabın Geçitkale’den Tatlısu’ya giderken, Girne kavşağına yaklaşık 1kilometre kala ana yolun üzerinde doğu taraftan başlayacağı, Tatlısu Köy Meydanı’nın batı kesiminde de biteceği açıklandı. Toplamda 21 ekibin kayıt yaptırdığı organizasyonda SRC Racing Team, Baştaşlar Racing Team, Zubi Racing Team ve Hüdan Racing Team pilotları ve bireysel yarışmacılar da mücadele edecek. 4x4 otomobillerin yanı sıra UTV ve ATV araçları da etapta olacak.
Kayıt Listesi:
|
Takım
|
Pilot
|
Co-Pilot
|
Araç
|
Sınıf
|
1
|
-
|
Sona Singh
|
-
|
Polaris Scrambler XP1000
|
SSV2
|
2
|
-
|
Edim Macila
|
Can-Am Maverick X3
|
SSV1
|
3
|
-
|
Ahmet Kofalı
|
Buğur Kambillili
|
Can-Am Maverick X3
|
SSV1
|
4
|
-
|
Mustafa Çelikden
|
Warren Morgan
|
Can-Am Maverick X3
|
SSV1
|
5
|
SRC Racing Team
|
Göksel Macila
|
Yücel Topcu
|
Mitsubishi Pajero Evo
|
T2
|
6
|
Baştaşlar Racing Team
|
Ahmet Baştaş
|
Doğa Koyuncu
|
Land Rover Tomcat
|
T3
|
7
|
Zubi Racing Team
|
Niyazi Bedel
|
Hasan Güney
|
Land Rover Discovery
|
T3
|
8
|
Zubi Racing Team
|
Soyer Arseven
|
Yusuf Tayfur
|
Mitsubishi Pajero Evo
|
T3
|
9
|
SRC Racing Team
|
Halim Kahveciler
|
Ramadan Uzun
|
Nissan Patrol
|
T2
|
10
|
Baştaşlar Racing Team
|
Argun Çağıl
|
Harun Çakır
|
Land Rover Tomcat
|
T3
|
11
|
Hüdan Racing Team
|
Ahmet Esendağlı
|
Veli Esendağlı
|
Suzuki Vitara
|
T2
|
12
|
Hüdan Racing Team
|
Hilmi Çelebioğlu
|
Denizcan Erpolat
|
Mitsubishi Pajero Evo
|
T2
|
13
|
SRC Racing Team
|
Bereket Bereketligil
|
Ahmet Alasya
|
Mitsubishi Pajero Evo
|
T2
|
14
|
SRC Racing Team
|
Sander Kahveciler
|
Eser Sulo
|
Land Rover Tomcat
|
T3
|
15
|
Hüdan Racing Team
|
Burak Emingil
|
Emin Emingil
|
Suzuki X90
|
T1
|
16
|
Baştaşlar Racing Team
|
Gökberk Çağıl
|
Suzuki Vitara
|
T1
|
17
|
Hüdan Racing Team
|
Musa Ersoy
|
Ramadan Kıral
|
Land Rover Tomcat
|
T3
|
18
|
Zubi Racing Team
|
Zühtü Cumalıgil
|
Eraslan Ergün
|
Nissan Patrol
|
T3
|
19
|
-
|
Görkem Eren
|
Suzuki Vitara
|
T1
|
20
|
Hüdan Racing Team
|
Hüda Hüdan
|
Hasan Reyhan
|
Suzuki Vitara
|
T1
|
21
|
-
|
Ahmet Çelebioğlu
|
Mitsubishi Pajero
|
T3