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Offroadçular Hilmi anısına tırmanacaklar

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Kyrenia Offroad Derneği, Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü ve Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun da katkılarıyla Cumartesi günü merhum Offroadçu Hilmi Çelebioğlu anısına Offroad Tırmanma Yarışı organize edecek

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Offroadçular Hilmi anısına tırmanacaklar
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Kyrenia Offroad Derneği ile Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu, geçtiğimiz günlerde elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Hilmi Çelebioğlu anısına Offroad Tırmanma yarışı organize ediyor.

1 Haziran 2019 Cumartesi günü, Alagadi-Alevkayası arasında hazırlanan parkurda yapılacak yarışın sportif direktörlüğünü Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü yapacak. Herhangi bir şampiyonaya puan vermeyecek olan özel yarışta yarışçılar 10 kilometre uzunluğundaki etaba biri antrenman olmak üzere üçer kez çıkacaklar ve en iyi etap derecesini elde etmeye çalışacaklar. Yarışta 4x4 otomobil, UTV, ATV ve Motosikletli yarışçılar mücadele edecek.

1 Haziran 2019 Cumartesi sabahı 9.30-10.30 saatleri arasında teknik kontrollerin yapılacağı yarışın başlama saati 11.00 olarak belirlendi. Etabın başlangıç noktası, Alagadi offroad parkurunun güney kesiminde olacak.

10 kilometrelik özel etap Beşparmak Restaurant’tan başlayan ve Ermeni Kilisesi’ne giden, ralliciler arasında Beşparmak ara diye bilinen etap üzerinde son bulacak. Yarışı seyretmek isteyen izleyiciler, Beşparmak seyir terasından özel etabın bir bölümünü takip edebilecekler.

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