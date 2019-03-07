Offroadçular, erteleme yarışında buluşacak

2019 sezonunda 3 ayaktan oluşacak olan KYOFF Offroad Ralli Sprint Şampiyonası’nın ertelenen ilk yarışı yarın Alayköy Akdağ bölgesinde yapılıyor

Yoğun yağışların etap güvenliğinin alınmasını imkânsız hale getirmesi nedeniyle ertelenen KYOFF Ralli-Raid ve KYOFF Offroad Ralli Sprint Şampiyonalarının ilk organizasyonu olan Ralli Sprint yarışı, Alayköy Akdağ bölgesinde yapılıyor.

Yarış daha önce açıklanan etapta, aynı program ile yarın yapılacak. Geçmiş yıllarda olduğu gibi tek etabın biri antrenman olmak üzere 3 kez geçilmesiyle yapılacak yarış Gönyeli Spor Kulübünden 11.00’de verilecek start ile başlayacak. Sezonun ilk yarışı olması sebebiyle kayıtlar yeni yarışmacılar için tekrardan açılırken, kayıtlar 32’ye yükseldi.

2019 sezonunda Kyrenia Offroad Derneği organizatörlüğünde ve Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübünün sportif direktörlüğünde yapılacak olan KYOFF Offroad Ralli Sprint şampiyonasının ilk ayak yarışını seyirciler Akdağ etabında saat 11.30’dan saat 15.30’a kadar izleme şansı yakalayacaklar. Seyirci noktasına, Lefkoşa’dan Güzelyurt yönüne seyrederken, Zet Karting tesislerini geçince çemberden geri dönülerek yaklaşık bin300 metre sonra sola dönüp yaklaşık 400 metre gittikten sonra ulaşılabilinir. Yarışın servis alanı da Gönyeli Spor Kulübüne kurulacak. Finişi ise saat 16.00 civarında Gönyeli Spor Kulübünde yapılacak.