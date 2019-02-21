Offroad Sprinte rekor katılım oldu

KYOFF Offroad Ralli Sprint Şampiyonası ilk yarışı yarın Alayköy Akdağ bölgesinde yapılıyor. Yarışa 30 araç katılacak

Kyrenia Offroad Derneği, 2019 sezonunun ilk yarışını yarın Alayköy Akdağ bölgesinde gerçekleştirecek.

Yarış, yaklaşık 7 kilometrelik etabın biri antrenman olmak üzere 3 kez geçilmesiyle yapılacak. Zet karting karşısından başlayacak olan etap, Türkeli yolu üzerinde finiş yapacak. Yarışın seramonik startı ise Gönyeli Spor Kulübü’nden 11.00’de verilecek.

2019 sezonunda Kyrenia Offroad Derneği organizatörlüğünde ve Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübünün sportif direktörlüğünde yapılacak olan KYOFF Offroad Ralli Sprint şampiyonasının ilk ayak yarışını seyirciler Akdağ etabında saat 11.30’dan saat 15.30’a kadar izleme şansı yakalayacaklar. Yarışın servis alanı da Gönyeli Spor Kulübüne kurulacak. Finişi ise aynı gün saat 16.00 civarında yine Gönyeli Spor Kulübünde gerçekleştirilecek.

Kayıt işlemlerinin dün tamamlandığı organizasyona 30 ekip kayıt yaptırdı. Otomobil, ATV ve UTV araçlarına açık olan yarışın otomobil kategorisinde 18 araç, ATV ve UTV kategorisinde ise 12 araç mücadele edecek. Son yılların en kalabalık organizasyonlarından biri olacak olan yarışta birincilik mücadelesinin keyif vermesi bekleniyor.