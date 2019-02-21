Offroad Sprinte rekor katılım oldu

Kyrenia Offroad Derneği, 2019 sezonunun ilk yarışını yarın Alayköy Akdağ bölgesinde gerçekleştirecek.
Yarış, yaklaşık 7 kilometrelik etabın biri antrenman olmak üzere 3 kez geçilmesiyle yapılacak. Zet karting karşısından başlayacak olan etap, Türkeli yolu üzerinde finiş yapacak. Yarışın seramonik startı ise Gönyeli Spor Kulübü’nden 11.00’de verilecek.
2019 sezonunda Kyrenia Offroad Derneği organizatörlüğünde ve Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübünün sportif direktörlüğünde yapılacak olan KYOFF Offroad Ralli Sprint şampiyonasının ilk ayak yarışını seyirciler Akdağ etabında saat 11.30’dan saat 15.30’a kadar izleme şansı yakalayacaklar. Yarışın servis alanı da Gönyeli Spor Kulübüne kurulacak. Finişi ise aynı gün saat 16.00 civarında yine Gönyeli Spor Kulübünde gerçekleştirilecek.
Kayıt işlemlerinin dün tamamlandığı organizasyona 30 ekip kayıt yaptırdı. Otomobil, ATV ve UTV araçlarına açık olan yarışın otomobil kategorisinde 18 araç, ATV ve UTV kategorisinde ise 12 araç mücadele edecek. Son yılların en kalabalık organizasyonlarından biri olacak olan yarışta birincilik mücadelesinin keyif vermesi bekleniyor.
|
Takım Adı
|
Pilot
|
Co-Pilot
|
Araç
|
Sınıf
|
1
|
Hüdan Racing Team
|
Burak Emingil
|
Emin Emingil
|
Suzuki X90
|
T1
|
2
|
Gökberk Çağıl
|
Mustafa Beyaz
|
Suzuki Vitara
|
T1
|
3
|
Bereket Bereketligil
|
Ahmet Alasya
|
Mitsubishi Pajero
|
T2
|
4
|
SRC Racing Team
|
Halim Kahveciler
|
Ramadan Uzun
|
Nissan Patrol
|
T2
|
5
|
Ahmet Esendağlı
|
Veli Esendağlı
|
Suzuki Grand Vitara
|
T2
|
6
|
Ahmet Tütengil
|
Mustafa Yücener
|
Mitsubishi Pajero
|
T2
|
7
|
Göksel Macila
|
Yücel Topcu
|
Mitsubishi Pajero Evo
|
T2
|
8
|
Halil Erdoğuş
|
Hakan Kofalı
|
Jeep Cherokee
|
T2
|
9
|
Zubi Racing Team
|
Cemal Arsal
|
Aziz Canaş
|
Mitsubishi Pajero Evo
|
T2
|
10
|
Argun Çağıl
|
Harun Çakır
|
Landrover Tomcat
|
T3
|
11
|
SRC Racing Team
|
Sander Kahveciler
|
Eser Sülo
|
Landrover Tomcat
|
T3
|
12
|
Zubi Racing Team
|
Soyer Arseven
|
Hasan Reyhan B.
|
Mitsubishi Pajero Evo
|
T3
|
13
|
Zubi Racing Team
|
Niyazi Bedel
|
Hasan Güney
|
Land Rover Discovery
|
T3
|
14
|
Hasan Reyhan K.
|
Halil Mulla
|
Mitsubishi Pajero
|
T3
|
15
|
Zubi Racing Team
|
Zühtü Cumalıgil
|
Eraslan Ergün
|
Nissan Patrol
|
T3
|
16
|
Baştaşlar Racing Team
|
Ahmet Baştaş
|
Doğa Koyuncu
|
Landrover Tomcat
|
T3
|
17
|
Hüdan Racing Team
|
Hilmi Çelebioğlu B.
|
Hilmi Çelebioğlu K.
|
Mitsubishi Pajero Evo
|
T3
|
18
|
Zubi Racing Team
|
Cem Aytaç
|
Hakan Sezerli
|
Landrover Tomcat
|
T3
|
19
|
Kağan Erülkü
|
Yusuf Acemoğlu
|
CanAm Maverick X3
|
SSV1
|
20
|
Edim Macila
|
Eser Harper
|
CanAm Maverick X3
|
SSV1
|
21
|
Hasan Eray
|
Uzay Eray
|
Yamaha UTV
|
SSV1
|
22
|
Iraz Tuğberk
|
Effe Özhakkı
|
Polaris RZR 1000
|
SSV1
|
23
|
İrfan Göçen
|
Mehmet Çağla
|
CanAm Maverick X3 RS
|
SSV1
|
24
|
Celal Bozbeyli
|
Taykın Erdal
|
CanAm Maverick X3 RS
|
SSV1
|
25
|
Necati Güney
|
Necati Hasan Güney
|
CanAm Maverick X3 RS
|
SSV1
|
26
|
Buğra Tabak
|
-
|
Canam DS 450 XMX
|
SSV2
|
27
|
Temel Atillaoğulları
|
-
|
Suzuki LTR 450
|
SSV2
|
28
|
Şevki Akdeniz
|
-
|
Canam Renegade
|
SSV2
|
29
|
Mehmet Damdelen
|
-
|
Canam Renegade
|
SSV2
|
30
|
Sona Singh
|
-
|
Polaris Scrambler 1000
|
SSV2