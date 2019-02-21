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Offroad Sprinte rekor katılım oldu

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KYOFF Offroad Ralli Sprint Şampiyonası ilk yarışı yarın Alayköy Akdağ bölgesinde yapılıyor. Yarışa 30 araç katılacak

Offroad Sprinte rekor katılım oldu
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Kyrenia Offroad Derneği, 2019 sezonunun ilk yarışını yarın Alayköy Akdağ bölgesinde gerçekleştirecek.

Yarış, yaklaşık 7 kilometrelik etabın biri antrenman olmak üzere 3 kez geçilmesiyle yapılacak. Zet karting karşısından başlayacak olan etap, Türkeli yolu üzerinde finiş yapacak. Yarışın seramonik startı ise Gönyeli Spor Kulübü’nden 11.00’de verilecek.

2019 sezonunda Kyrenia Offroad Derneği organizatörlüğünde ve Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübünün sportif direktörlüğünde yapılacak olan KYOFF Offroad Ralli Sprint şampiyonasının ilk ayak yarışını seyirciler Akdağ etabında saat 11.30’dan saat 15.30’a kadar izleme şansı yakalayacaklar. Yarışın servis alanı da Gönyeli Spor Kulübüne kurulacak. Finişi ise aynı gün saat 16.00 civarında yine Gönyeli Spor Kulübünde gerçekleştirilecek.

Kayıt işlemlerinin dün tamamlandığı organizasyona 30 ekip kayıt yaptırdı. Otomobil, ATV ve UTV araçlarına açık olan yarışın otomobil kategorisinde 18 araç, ATV ve UTV kategorisinde ise 12 araç mücadele edecek. Son yılların en kalabalık organizasyonlarından biri olacak olan yarışta birincilik mücadelesinin keyif vermesi bekleniyor.

Takım Adı

Pilot

Co-Pilot

Araç

Sınıf

1

Hüdan Racing Team

Burak Emingil

Emin Emingil

Suzuki X90

T1

2

Gökberk Çağıl

Mustafa Beyaz

Suzuki Vitara

T1

3

Bereket Bereketligil

Ahmet Alasya

Mitsubishi Pajero

T2

4

SRC Racing Team

Halim Kahveciler

Ramadan Uzun

Nissan Patrol

T2

5

Ahmet Esendağlı

Veli Esendağlı

Suzuki Grand Vitara

T2

6

Ahmet Tütengil

Mustafa Yücener

Mitsubishi Pajero

T2

7

Göksel Macila

Yücel Topcu

Mitsubishi Pajero Evo

T2

8

Halil Erdoğuş

Hakan Kofalı

Jeep Cherokee

T2

9

Zubi Racing Team

Cemal Arsal

Aziz Canaş

Mitsubishi Pajero Evo

T2

10

Argun Çağıl

Harun Çakır

Landrover Tomcat

T3

11

SRC Racing Team

Sander Kahveciler

Eser Sülo

Landrover Tomcat

T3

12

Zubi Racing Team

Soyer Arseven

Hasan Reyhan B.

Mitsubishi Pajero Evo

T3

13

Zubi Racing Team

Niyazi Bedel

Hasan Güney

Land Rover Discovery

T3

14

Hasan Reyhan K.

Halil Mulla

Mitsubishi Pajero

T3

15

Zubi Racing Team

Zühtü Cumalıgil

Eraslan Ergün

Nissan Patrol

T3

16

Baştaşlar Racing Team

Ahmet Baştaş

Doğa Koyuncu

Landrover Tomcat

T3

17

Hüdan Racing Team

Hilmi Çelebioğlu B.

Hilmi Çelebioğlu K.

Mitsubishi Pajero Evo

T3

18

Zubi Racing Team

Cem Aytaç

Hakan Sezerli

Landrover Tomcat

T3

19

Kağan Erülkü

Yusuf Acemoğlu

CanAm Maverick X3

SSV1

20

Edim Macila

Eser Harper

CanAm Maverick X3

SSV1

21

Hasan Eray

Uzay Eray

Yamaha UTV

SSV1

22

Iraz Tuğberk

Effe Özhakkı

Polaris RZR 1000

SSV1

23

İrfan Göçen

Mehmet Çağla

CanAm Maverick X3 RS

SSV1

24

Celal Bozbeyli

Taykın Erdal

CanAm Maverick X3 RS

SSV1

25

Necati Güney

Necati Hasan Güney

CanAm Maverick X3 RS

SSV1

26

Buğra Tabak

-

Canam DS 450 XMX

SSV2

27

Temel Atillaoğulları

-

Suzuki LTR 450

SSV2

28

Şevki Akdeniz

-

Canam Renegade

SSV2

29

Mehmet Damdelen

-

Canam Renegade

SSV2

30

Sona Singh

-

Polaris Scrambler 1000

SSV2
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