Offroad Sprint Şampiyonasında final zamanı

KYOFF Offroad Ralli Sprint Şampiyonası’nın son yarışı bu hafta sonu Fota bölgesinde hazırlanan etapta yapılacak

2019 sezonunda 3 yarış olarak planlanan KYOFF Offroad Ralli Sprint Şampiyonası’nın son yarışı bu hafta sonu Fota bölgesinde hazırlanan etapta yapılıyor.

Kyrenia Offroad Derneğinin 2019 sezonu içerisinde Ralli-Raid organizasyonlarının yanı sıra organize etmeyi planladığı Offroad Ralli Sprint Şampiyonası’nın üçüncü ve son yarışı bu Cumartesi Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun himayelerinde yapılıyor. Antrenman yasağı nedeniyle henüz açıklanmayan etabın Fota bölgesinde olacağı duyuruldu. Yaklaşık 5 kilometrelik etabın biri antrenman olmak üzere toplam 4 kez geçilmesiyle yapılacak yarış sabah 09.00-11.00 saatleri arasında yapılacak teknik kontrollerle başlayacak. Dağyolu Spor Kulübü’nün önünden 11.00’de başlayacak olan yarış takribi 16.00’da yine Dağyolu Spor Kulübü önünde yapılacak ödül töreni ile son bulacak.

Sportif direktörlüğünü yine Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün yapacağı yarışın kayıtlarının bugün 15.00-17.30 saatleri arasında tamamlanacağı açıklanırken, yarışın resmi antrenmanlarının ise yarın 13.00-17.00 saatleri arasında ve Cumartesi sabahı 09.00-10.00 saatleri arasında yapılacağı duyuruldu.