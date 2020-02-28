Offroad sezonu Veleddin Hüdan yarışıyla başlıyor

Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği’nin organize ettiği 2020 KKORD Offroad Şampiyonası, Alagadi’de yapılacak olan “6.Veleddin Hüdan Offroad yarışı” ile başlıyor. 32 ekibin kayıt yaptırdığı yarışta, offroad sporuna gönül verenler için offroad oyunları yapılacak

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun himayesinde Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği’nin (KKORD) organize ettiği, 2020 KKORD Offroad Şampiyonası yarın başlıyor.

Sezonun ilk yarışı Alagadi’de merhum üye VeleddinHüdan anısına altıncı kez yapılacak. Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün sportif direktörlüğünü üstlendiği yarışta ekipler yaklaşık 6 kilometrelik etabı, sprint şeklinde, biri antrenman olmak üzere üçer kez geçecekler.

Seyircilere de 1 noktadan büyük bir bölümünü izleme imkanı tanınacak yarışın 11.00’de startı yapılacak.Yarışta ekipler üçer dakika arayla start alarakiki kısım üzerinden mücadele verecekler. Antrenman etabı başlama saati 11.30, ilk etap başlama saati 13.00 ve ikinci etap başlama saati 14.30 olarak belirlendi. Ödül töreninin ise 15.30’da yapılması planlanıyor.

17 ekibin kayıt yaptırdığı yarışta ekipler araçlarının motor hacimlerine göre 4 sınıfta mücadele edecekler. Yarışta ayrıca offroad sporuna gönül veren fakat yarışmaya araçları hazır olmayanlar için de offroad oyunları yapılacak. 15ekibin kayıt yaptırdığı offroad oyunları, tehlikenin olmadığı kısa bir parkurda yapılacak.Ekipler engelleri geçmeye çalışacak.