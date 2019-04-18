Offroad sezonu açılıyor

Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği’nin organize ettiği 2019 KKORD Offroad Şampiyonasının ilk yarışı, “2. Ahmet Altındağlı Anı Offroad Yarışı” basın toplantısı yapıldı. Yarış, “Bu yolun çıkışı var” sloganı ile gerçekleştirilecek

Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği’nin (KKORD) organize ettiği 2019 KKORD Offroad Şampiyonasının ilk yarışı, 21 Nisan Pazar günü Zet Karting tesisleri yanında yapılıyor.

“Bu yolun çıkışı var” sloganı ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun katkılarıyla organize edilen Offroad Şampiyonası’nda ilk yarış, derneğin eski yöneticilerinden merhum Ahmet Altındağlı anısına ikinci kez yapılacak. Basın toplantısında; şampiyona destekçisi Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, KKORD Başkanı Coşkun Bundak, yarışın sportif direktörlüğünü üstlenen Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü Başkanı Zeki Topcu, Ahmet Altındağlı’nın eşi Çilem Altındağlı ve KKORD Asbaşkanı Kemal Gürcan hazır bulundu.

KKORD Başkanı Coşkun Bundak, “2019 şampiyonamıza, çok erken kaybettiğimiz Ahmet Altındağlı arkadaşımız anısına yapacağımız yarışıla başlıyoruz. Bu anlamda bizim için çok önemli bir yarış olacak. Birçok kuruluşun bize katkı koyduğu bu yarışta emeğini esirgemeyen ve destek olan herkese teşekkür ederim.” dedi.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ise “Offroad Derneği ile işbirliği içerisinde üçüncü yılımıza girdik. Çocuklarımızı ve gençlerimizi alkol ve uyuşturucu tesiri altında yollarda kaybetmek istemiyoruz. Gençlerime sevgi aşılamak istiyoruz. Spor da bir sevgidir.” dedi.

Son yıllarda olduğu gibi yarışların sportif direktörlüğünü üstlenen KKOK Başkanı Zeki Topcu ise: “Otomobil sporlarına kulüp olarak uzun yıllardır emek veriyoruz. Bu yarışa da sportif direktör olarak katkı koyuyoruz. Yalnızca yarışçı olarak değil hakem olarak da gençlerin bu sporun içerisinde yer almasını sağlıyoruz.” dedi.

Merhum Ahmet Altındağlı’nın eşi Çilem Esendağlı ise: “bu sene ikinci kez Ahmet Altındağlı adıyla yapılacak olan yarışa katkı koyan herkese teşekkür ederim. Ardında böyle bir isim bıraktı için çok duygulandım. Dilerim bundan sonra trafikte can kaybetmeyiz.” dedi. Basın toplantısında KKORD asbaşkanı Kemal Gürcan yarışla ilgili bilgiler verdi.

YARIŞ, PAZAR SABAHI 10.30’DA BAŞLAYACAK

Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün sportif direktörlüğünde organize edilen yarışın kayıt işlemleri sürüyor. Bu sezon ilk kez açılan SSV kategorisine ATV ve UTV araçları kabul edilecek. Araçların motor hacimlerine göre dört sınıfa ayrılacak ralli otomobil kategorisi ile birlikte toplam 6 sınıfta mücadeleler olacak. Yarış, Pazar günü saat 10.30’da Zet Karting tesislerinin yanında hazırlanan parkurda yapılacak. Ödül töreninin yarış alanında saat 13.30’da yapılması planlanıyor.

Yarış, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun yanı sıra; Alayköy Belediyesi, KKTC Sağlık Bakanlığı, Güven Sigorta, Bigibox, KKOK, Enerji Radyo, GL Homes & Garden, Peletico, Daksi Oto, Car Assist Service, Senova Mobilya, J&J Construction, Nurel, Galif Meyhanesi, Sonay Construction, Gerçek İnşaat ve Mapfree’nin destekleri ile gerçekleştirilecek.