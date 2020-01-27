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Offroad şampiyonları kupalarını aldı

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Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği’nde 2019 Şampiyonlar Balosu yapılırken sezonun başarılılarına kupaları verildi

Offroad şampiyonları kupalarını aldı

2019 sezonunun tamamlanmasının ardından, Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği’nin organize ettiği 2019 Offroad Şampiyonası ödülleri verildi. Geçtiğimiz Cuma akşamı yapılan ödül törenine Başbakan Ersin Tatar da katıldı.

Sponsor firmaların yetkilileri ve sporcuların da katılımıyla yapılan gecede Offroad şampiyonları Ahmet Esendağlı-Veli Esendağlı ikilisi kupalarını aldı. Gecede ayrıca Sınıf şampiyonları ve dereceye girenler de kupalarını aldı. Canlı müzik eşliğinde alınan yemekle geceye katılanlar keyifli dakikalar yaşadılar.

Kupa Alanların Listesi:

Genel Klasman

Pilot                                        Co-Pilot

1.Ahmet Esendağlı                           Veli Esendağlı

2.Halil Erdoğuş                                Müslüm Demir ve Nelin Cambaz

3.Görkem Eren                                Mehmet Çekirge 

Sınıf T1

Pilot                     Co-Pilot

1.Burak Emingil            Emin Emingil

2.Ozan Birşen               Müslüm Demir

3.Görkem Eren             MehmetaliBirşen ve Serkan Bolkaner

Sınıf T2

Pilot                     Co-Pilot

1.Ahmet Esendağlı        Veli Esendağlı

2.Cevdet Öcal               Mustafa Karam

3.Nefise Çelik                Cemal Çelik

Sınıf T3

Pilot                                        Co-Pilot

1.Halil Erdoğuş                                Hakan Kofalı ve AntonisMarasinos

2.Spyros Droushiotis   

3.Spyros Spyrou ve Yusuf Tosun            FilipposFilippou ve Nilgün Umay Tosun

Sınıf T4

Pilot                                        Co-Pilot

1.Konstantinos Efstathiou                        AntreasIoannou

2.Sander Kahveciler                         Eser Sulo

3.Yusuf Tosun ve Mehmet Çekirge           Asena Tosun ve Nelin Cambaz

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