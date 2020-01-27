Offroad şampiyonları kupalarını aldı

Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği’nde 2019 Şampiyonlar Balosu yapılırken sezonun başarılılarına kupaları verildi

2019 sezonunun tamamlanmasının ardından, Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği’nin organize ettiği 2019 Offroad Şampiyonası ödülleri verildi. Geçtiğimiz Cuma akşamı yapılan ödül törenine Başbakan Ersin Tatar da katıldı.

Sponsor firmaların yetkilileri ve sporcuların da katılımıyla yapılan gecede Offroad şampiyonları Ahmet Esendağlı-Veli Esendağlı ikilisi kupalarını aldı. Gecede ayrıca Sınıf şampiyonları ve dereceye girenler de kupalarını aldı. Canlı müzik eşliğinde alınan yemekle geceye katılanlar keyifli dakikalar yaşadılar.

Kupa Alanların Listesi:

Genel Klasman

Pilot Co-Pilot

1.Ahmet Esendağlı Veli Esendağlı

2.Halil Erdoğuş Müslüm Demir ve Nelin Cambaz

3.Görkem Eren Mehmet Çekirge

Sınıf T1

Pilot Co-Pilot

1.Burak Emingil Emin Emingil

2.Ozan Birşen Müslüm Demir

3.Görkem Eren MehmetaliBirşen ve Serkan Bolkaner

Sınıf T2

Pilot Co-Pilot

1.Ahmet Esendağlı Veli Esendağlı

2.Cevdet Öcal Mustafa Karam

3.Nefise Çelik Cemal Çelik

Sınıf T3

Pilot Co-Pilot

1.Halil Erdoğuş Hakan Kofalı ve AntonisMarasinos

2.Spyros Droushiotis

3.Spyros Spyrou ve Yusuf Tosun FilipposFilippou ve Nilgün Umay Tosun

Sınıf T4

Pilot Co-Pilot

1.Konstantinos Efstathiou AntreasIoannou

2.Sander Kahveciler Eser Sulo

3.Yusuf Tosun ve Mehmet Çekirge Asena Tosun ve Nelin Cambaz