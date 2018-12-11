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Offroad Rally-Sprint’te sezon Aslanköy’de tamamlanacak

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Off road Ralli-Sprint’te 2018 sezonu, Kyrenia Off Road Derneği ve Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği’nin ortak organizasyonu olan “Kale Boya Offroad Rally-Sprint” yarışı ile Cumartesi günü Aslanköy’de tamamlanıyor

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Offroad Rally-Sprint’te sezon Aslanköy’de tamamlanacak
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Kyrenia Offroad Derneği ve Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği, üç yarıştan oluşan ilk Offroad Rally-Sprint Şampiyonası’nı bu Cumartesi günü yapılacak “Kale Boya Offroad Rally-Sprint” yarışı ile tamamlanıyor.

İki derneğin şampiyonalarının yanı sıra bu sene ilk defa Offroad Rally-Sprint şampiyonası iki derneğin ortak organizasyonu ile planlanırken, yarışların sportif direktörlüğünü Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü üstlenmişti. Şampiyonanın ikinci yarışı Aralık ayı başında camianın sevilen isimlerinden zamansız kaybedilen Yusuf Hüdan anısına yapılmış ve oluşan puan durumuna göre genel klasmanda ve sınıflarda şampiyonluk mücadelesi kızışmıştı. Şampiyonların belirleneceği yarış Kale Boya’nın sponsorluğunda; Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun da destekleri ile 15 Aralık Cumartesi günü Aslanköy’de yapılacak.

Yaklaşık 6.3 kilometrelik etabın biri antrenman olmak üzere üç kez geçilmesiyle gerçekleştirilecek yarışın başlama saati 11.00 olarak belirlendi. Yarışın ilk etabı 11.20’de, ikinci etabı 12.45’te ve son etabı 14.10’da geçilecek. Ödül töreninin ise takribi 15.00’de yapılması planlanıyor. Yarış; Güven Sigorta, Telsim Vodafone ve Capital Radyo’nun da destekleri ile hayata geçiriliyor.

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