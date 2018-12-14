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Offroad Rally-Sprint yarışı ile sezon tamamlanıyor

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Offroad Ralli-Sprint’te 2018 sezonu, “Kale Boya Offroad Rally-Sprint” yarışı ile tamamlanıyor. 21 ekibin mücadele edeceği yarış öncesinde, Cem Aytaç, 6 puan farkla lider durumunda bulunuyor

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Offroad Rally-Sprint yarışı ile sezon tamamlanıyor
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Kyrenia Offroad Derneği ve Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği tarafından organize edilen üç yarışlık ilk Offroad Rally-Sprint şampiyonası bugün Aslanköy’de yapılacak “Kale Boya Offroad Rally-Sprint” yarışı ile tamamlanıyor. Şampiyonların belirleneceği yarış Kale Boya’nın sponsorluğunda; Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun da destekleri ile yapılacak. Sportif direktörlüğünü Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü üstlendiği yarış Aslanköy’de hazırlanan yaklaşık 6.3 kilometrelik etabın biri antrenman olmak üzere üç kez geçilmesiyle gerçekleştirilecek. Aslanköy Kale Boya önünden 11.00’de başlayacak olan yarışın ilk etabı 11.20’de, ikinci etabı 12.45’te ve son etabı 14.10’da geçilecek. Ödül töreninin ise takribi 15.00’de yapılması planlanıyor. Güven Sigorta, Telsim Vodafone ve Capital Radyo’nun da destekleri ile hayata geçiriliyor.

21 EKİP YARIŞACAK, ŞAMPİYONLAR BELİRLENCEK

3 yarıştan oluşan şampiyonanın son yarışına 21 ekip kayıt yaptırdı. Otomobil ve UTV araçlarla mücadele edecek olan yarışmacılardan otomobil sınıfı, araçların motor hacimlerine göre 4 sınıfa ayrıldılar. Yarışın öncü araç görevini ise Ford Fiesta R2 ile Halil Mulla yapacak. Yarış öncesi şampiyonada 31 puanı bulunan Cem Aytaç-Cevdet Alptürk ikilisi lider durumda bulunuyor. Pilotlarda ikinci sıra ile beşinci sıra arasında sadece 1 puan var. Ahmet Baştaş 25, Serhat Karaoğlan 25, Argun Çağıl 24 ve Göksel Macila 24 puanda. Co-pilotlarda ise Hasan Reyhan 26, Doğa Koyuncu 25 ve İsmail Karataç 25 puanda.

KAYIT LİSTESİ:

No.

Takım

Pilot

Co-Pilot

Araç

Sınıf

1

SRC Racing Team

Cem Aytaç

Cevdet Alptürk

Land Rover Tomcat

T4

2

Baştaşlar Racing Team

Ahmet Baştaş

Doğa Koyuncu

Land Rover Tomcat

T4

3

Serhat Karaoğlan

İsmail Karataç

Land Rover Tomcat

T3

4

Baştaşlar Racing Team

Argun Çağıl

Harun Çakır

Land Rover Tomcat

T4

5

SRC Racing Team

Göksel Macila

Yücel Topcu

Mitsubishi Pajero Evo

T3

6

SRC Racing Team

Halim Kahveciler

Ramadan Uzun

Nissan Patrol

T3

7

Burak Emingil

Emin Emingil

Suziki X90

T1

8

Zubi Racing Team

Soyer Arseven

Yusuf Tayfur

Mitsubishi Pajero Evo

T4

9

Ahmet Esendağlı

Veli Esendağlı

Suziki Grand Vitara

T2

10

Musa Ersoy

Ramadan Kıral

Land Rover Tomcat

T4

11

Halil Erdoğuş

Hakan Kofalı

Jeep Cherokee

T3

12

Zubi Racing Team

Niyazi Bedel

Hasan Güney

Land Rover Discovery 2

T4

13

Yusuf Tosun

Mustafa Tosun

Isuzu VehilCross

T3

14

Bereket Bereketligil

Ahmet Alasya

Mitsubishi Pajero Evo

T3

15

Zubi Racing Team

Zühtü Cumalıgil

Hakan Sezerli

Nissan Patrol

T4

16

Mehmet Koydu

Emre Canbolat

Jeep Cherokee

T4

17

Hüda Hüdan

Hasan Reyhan

Suziki Vitara

T2

18

Hilmi Çelebioğlu

Mitsubishi Pajero Evo

T3

19

Edim Macila

Ali Erülkü

CanAm Maverick

SSV

20

Kağan Erülkü

Yusuf Acemoğlu

CanAm Maverick

SSV

21

Celal Erülkü

Oktay Erülkü

CanAm Maverick X3 MAX

SSV

0

Halil Mulla

Şenol Çelebci

Ford Fiesta R2

0

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