‘Offroad Rally-Raid’de kupalar sahiplerine verildi

2018 sezonunun tamamlanmasının ardından dereceye girenlere kupalarının verildiği şampiyonlar balosu, geçtiğimiz Cuma akşamı yapıldı. “Cyprus Off Road Attack 2018”, “24 Hours Off Road Challenge 2018” ve “Afrodisia 2018” gibi marka yarışlardan oluşan KYOFF 2018 Off Road Şampiyonası’nın tamamlanmasının ardından, Ralli, Raid ve Macera kategorilerinde şampiyonlar belirlenmişti. Ralli kategorisinde; Halim Kahveciler-Ramadan Uzun ikilisi mutlu sona ulaşmayı başarırken, Raid kategorisinde Levent Sönmez-Yakup Yücel ikilisi ve Macera kategorisinde Edim Macila-Eser Harper ikilisi şampiyonluğa ulaşmıştı. Girne Çatalköy’de bulunan Acapulco Hotel’in balo salonunda yapılan ödül töreninde genel klasmanların yanı sıra sınıflarda da ilk üçe girenlere kupaları takdim edildi. Gecede ayrıca sponsorlara ve sezon boyunca destek veren kurumlara da teşekkür plaketleri verildi.
1.Halim Kahveciler-Ramadan Uzun
2.Soyer Arseven-Hasan Reyhan
3.Musa Ersoy-Ramadan Kral
Raid Genel Klasman
1.Levent Sönmez-Yakup Yücel
2.Sander Kahveciler-Eser Sulo
3.Muzaffer Yemen-Mustafa Yemen
Macera Genel Klasman
1.Edim Macila-Eser Harper
2.Vural Tabak-Yusuf Acemoğlu
3.Sona Singh-Birkan Karaderi
Takımlar Şampiyonası
1.Sun Rent a Car Racing Team
2.Zubi Racing Team
3.Yusuf Hüdan Cyprus Racing Team
Ralli T1 Sınıfı
1.Orhun Mevlit-Turgut Barış
2.Görkem Eren-Hüda Hüdan
3.Burak Emingil-Emin Emingil
Ralli T2 Sınıfı
1.Ahmet Esendağlı-Veli Esendağlı
2.Hüda Hüdan-Hasan Reyhan
3.Burak Emingil-Emin Emingil
Ralli T3 Sınıfı
1.Halim Kahveciler-Ramadan Uzun
2.Şefik Uzun-Ertunç Çapun
3.Yusuf Hüdan-Hasan Reyhan
Ralli T4 Sınıfı
1.Musa Ersoy-Ramadan Kıral
2.Cem Aytaç-Cevdet Alptürk
3.Niyazi Bedel-Hasan Güney