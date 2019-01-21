‘Offroad Rally-Raid’de kupalar sahiplerine verildi

Tamamlanan 2018 sezonunun ardından Kyrenia Off Road Derneği (KYOFF) düzenlediği gecede dereceye giren sporcularına kupalarını takdim etti

2018 sezonunun tamamlanmasının ardından dereceye girenlere kupalarının verildiği şampiyonlar balosu, geçtiğimiz Cuma akşamı yapıldı. “Cyprus Off Road Attack 2018”, “24 Hours Off Road Challenge 2018” ve “Afrodisia 2018” gibi marka yarışlardan oluşan KYOFF 2018 Off Road Şampiyonası’nın tamamlanmasının ardından, Ralli, Raid ve Macera kategorilerinde şampiyonlar belirlenmişti. Ralli kategorisinde; Halim Kahveciler-Ramadan Uzun ikilisi mutlu sona ulaşmayı başarırken, Raid kategorisinde Levent Sönmez-Yakup Yücel ikilisi ve Macera kategorisinde Edim Macila-Eser Harper ikilisi şampiyonluğa ulaşmıştı. Girne Çatalköy’de bulunan Acapulco Hotel’in balo salonunda yapılan ödül töreninde genel klasmanların yanı sıra sınıflarda da ilk üçe girenlere kupaları takdim edildi. Gecede ayrıca sponsorlara ve sezon boyunca destek veren kurumlara da teşekkür plaketleri verildi.

Ralli Genel Klasman

1.Halim Kahveciler-Ramadan Uzun

2.Soyer Arseven-Hasan Reyhan

3.Musa Ersoy-Ramadan Kral

Raid Genel Klasman

1.Levent Sönmez-Yakup Yücel

2.Sander Kahveciler-Eser Sulo

3.Muzaffer Yemen-Mustafa Yemen

Macera Genel Klasman

1.Edim Macila-Eser Harper

2.Vural Tabak-Yusuf Acemoğlu

3.Sona Singh-Birkan Karaderi

Takımlar Şampiyonası

1.Sun Rent a Car Racing Team

2.Zubi Racing Team

3.Yusuf Hüdan Cyprus Racing Team

Ralli T1 Sınıfı

1.Orhun Mevlit-Turgut Barış

2.Görkem Eren-Hüda Hüdan

3.Burak Emingil-Emin Emingil

Ralli T2 Sınıfı

1.Ahmet Esendağlı-Veli Esendağlı

2.Hüda Hüdan-Hasan Reyhan

3.Burak Emingil-Emin Emingil

Ralli T3 Sınıfı

1.Halim Kahveciler-Ramadan Uzun

2.Şefik Uzun-Ertunç Çapun

3.Yusuf Hüdan-Hasan Reyhan

Ralli T4 Sınıfı

1.Musa Ersoy-Ramadan Kıral

2.Cem Aytaç-Cevdet Alptürk

3.Niyazi Bedel-Hasan Güney