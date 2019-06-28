Offroad gezisiyle doğayı hissedecekler

Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun ortak organizasyonu ile bu Pazar çocuklar ve gençlere yönelik offroad gezisi ve yemek düzenleniyor

Bu yolun çıkışı var sloganıyla uzun yıllardır Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği ile ortak organizasyonlar ve yarışlarına destek veren Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, çocuklara ve gençlere yönelik Doğayı Hisset Offroad Gezisi gerçekleştiriyor. Offroad severler, 30 Haziran Pazar günü, arazi araçlarıyla Lefkoşa Surlariçi’nde toplanarak kısa bir toprak gezi parkuru geçip, saat 14.00’te Taşkent Piknik Alanında yemek yiyecekler. Başbakan Ersin Tatar’ın da katılacağı etkinlikte gençlere katılım sertifikası verilecek.