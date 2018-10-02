Off roadçularımız, Baja Troia Turkey 2018’de yarışacaklar

Dört Off road takımımız, İstanbul Off Road Kulübü’nce 4-7 Ekim'de Çanakkale'de gerçekleştirilecek Baja Troia Turkey 2018’de yarışacak

İstanbul Off Road Kulübü’nce (İSOFF) bu yıl ikincisi 2018 Troya Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Baja Troia Turkey 2018", 4-7 Ekim'de Çanakkale'de gerçekleştirilecek.

Baja Troia 2018 Türkiye’de ülkemizi Zühtü Cumalıgil - Mehmet Karzaoğlu, Musa Ersoy - Ramadan Kıral, Soyer Arseven - Hasan Güney ve Ahmet Baştaş - Doğa Koyuncu temsil edecek.

Farklı ülkelerden 38 ralli aracı ile 33 motosikletin ön kayıt yaptırdığı yarış, Çanakkale'nin muhteşem doğası ve tarihi dokusu içinde "6 ayaklı East European Tout Terrain Series takviminde 5. ayak yarışı olarak koşulan Baja Troia Turkey'de ekipler, 4 gün boyunca 800 kilometreyi aşkın yol kat edecek.