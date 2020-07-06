Off-Roadçulardan örnek etkinlik

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Kuzey Kıbrıs Off-Road Derneği ile iş birliğinde, Lefkoşa Surlariçi’nde yaşayan çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirildi

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun (UMK) “Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz Projesi” çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Off-Road Derneği ve Alpet iş birliğinde, ekonomik ve sosyal açıdan dezavantajlı olan Lefkoşa Surlariçi’nde yaşayan çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Haydarpaşa Mahallesi Muhtarı Mesut Kazık ve Afrodizyak Organizasyon’la iş birliğinde hafta sonu gerçekleştirilen off-road gezisi, Taşkent Doğa Parkı ve piknik etkinliğine Surlariçi’nde yaşayan 60 çocuk yanında, Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği ve Dağ Çamur Off-Road grubundan aileleri ile birlikte yüzü aşkın kişi katıldı.

TAŞKENT DOĞA PARKI’NDA GÖZLEM ŞANSI

Etkinlik Girne Kapısı’nda toplanan çocukların off-road arabalarına bindirilerek hareket edilmesiyle başladı. Çevre ve doğa sevgilerinin güçlendirilmesi adına Taşkent Doğa Parkı’na götürülen çocuklar yerinde gözlem yapma şansını elde ettiler. Taşkent Doğa Parkı yetkilileri de etkinliğe katılanlara yaptıkları çalışmalarla ilgili ayrıntılı bilgiler verdi.

Ardından dağ yollarından belirlenen güzergah çerçevesinde çocuklara off-road gezisi keyfi yaşatıldı. Daha sonra Esentepe bölgesinde bulunan Güneş Piknik Alanı’na geçildi. Burada yemeklerin yenmesinin ardından torba, ip çekme holihop gibi oyunlarla çocukların keyifli ve kaliteli zaman geçirmeleri sağlandı.