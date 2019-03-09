Off road yarışına Macila damgası

KYOFF Offroad Ralli Sprint Şampiyonasının ilk yarışı Alayköy Akdağ bölgesinde yapıldı. Yarışın Otomobil kategorisinde Göksel Macila-Yücel Topcu ikilisi, SSV kategorisinde ise Edim Macila-Eser Harper ikilisi kazandı

Kyrenia Offroad Derneğinin 2019 sezonu içerisinde organize etmeyi planladığı KYOFF Ralli-Raid ve KYOFF Offroad Ralli Sprint Şampiyonaları’nın ilk organizasyonu olan Ralli Sprint Şampiyonası ilk ayağı dün Alayköy-Akdağ bölgesinde hazırlanan yaklaşık 7 kilometrelik etapta yapıldı. Geçmiş sezonlarda olduğu gibi tek etabın biri antrenman olmak üzere 3 kez geçilmesiyle yapılan yarışın merkezi Gönyeli Spor Kulübü’ne kuruldu. Otomobil ve SSV olmak üzere iki kategoride yapılan yarışta 23 ekip mücadele etti. Otomobil kategorisinde zirvede SRC Racing Team’den Göksel Macila-Yücel Topcu ikilisi yer aldı. Macila-Topcu ikilisini Baştaşlar Racing Team’den Ahmet Baştaş-Doğa Koyuncu ikilisi takip etti. Genel klasmanda üçüncülüğü Zubi Racing Team’den Niyazi Bedel-Hasan Güney ikilisi elde etti. 2019 sezonunda Kyrenia Offroad Derneği organizatörlüğünde ve Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün sportif direktörlüğünde yapılacak olan KYOFF Offroad Ralli Sprint şampiyonasının ilk ayak yarışında ATV ve UTV araçların mücadele ettiği SSV kategorisinde Edim Macila-Eser Harper ikilisi zirvede yer aldı. Onları, Buğur Kambillili’nin co-pilotluğunda yarışan genç pilot Ahmet Kofalı takip etti. Üçüncülüğü ise İrfan Göçen-Mehmet Çağla ikilisi elde etti. Sınıf T1’de Burak Emingil-Emin Emingil ikilisi, Sınıf T2’de Göksel Macila-Yücel Topcu ikilisi, Sınıf T3’de Ahmet Baştaş-Doğa Koyuncu ikilisi, SSV1 sınıfında Edim Macila-Eser Harper ikilisi ve SSV2 sınıfında Temel Atillaoğulları birincilik kupasını alan ekipler oldular. Takımlarda ise SRC Racing Team birincilik, Zubi Racing Team ikincilik ve Baştaşlar Racing Team üçüncülük kupasını aldılar. Yarış sonunda Gönyeli Spor Kulübü’nde yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ve Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü Başkanı Zeki Topcu takdim etti.