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Off Road yarış takvimleri açıklandı

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Ülkemizde faaliyet gösteren iki off road derneği, Kyrenia Off Road Derneği (KYOFF) ve Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği (KKORD) 2018 yarış takvimlerini açıkladı. Off Road’da yeni sezon gelecek hafta başlayacak

Off Road yarış takvimleri açıklandı
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Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği ile Kyrenia Off Road Derneği yetkilileri yapılan görüşmelerin ardından 2018 programlarını açıkladı.

Gelenekselleşen “Cypruss Off Road Attack”, “24 Saat Off Road” ve Afrodisia 2018” yarışlarını organize edecek olan KYOFF, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Mart ayında Attack, Haziran ayında 24 saat ve Ekim ayında Afrodisia yarışlarını gerçekleştirecek.

KKORD yönetimi ise en sevilen off road parkurlarından oluşan 4 yarışlık bir takvim açıkladı. Buna göre sezon Mart ayında Alagadi’de yapılacak yarış ile başlayacak. Mayıs ayında Zet parkuru, Eylül ayında Plümer parkuru ve Kasım ayında Kombos Park’ta yapılacak yarışlarla şampiyona tamamlanacak.

İki kardeş dernek KKORD ile KYOFF geçtiğimiz yıllarda ortak organize ettikleri Rally-Sprint yarışlarını bu sene 3 yarışa çıkartma ve kendi şampiyonalarına puan taşıma kararı aldılar. Buna göre Rally-Sprint yarışlarına katılan sporcular hem KYOFF Şampiyonası’na, hem de KKORD Şampiyonası’na start almaları durumunda 2 puan, finiş görmeleri durumunda +1 puan daha taşıyacaklar.

2018 Off Road yarış tarihleri;

1.         24 Şubat 2018                        Rally-Sprint 1 (KKORD-KYOFF)

2.         11 Mart 2018              Alagadi Off Road Yarışı (KKORD)

3.         5 Mart 2018                Cyprus Off Road Attack (KYOFF)

4.         20 Mayıs 2018                       Zet Off Road Yarışı (KKORD)

5.         23-24 Haziran 2018    24 Saat Off Road Yarışı (KYOFF)

6.         2 Eylül 2018               Rally-Sprint 2 (KKORD-KYOFF)

7.         23 Eylül 2018                         Plümer Off Road Yarışı (KKORD)

8.         26-28 Ekim 2018        Afrodisia 2018 (KYOFF)

9.         18 Kasım 2018                       Kombos Off Road Yarışı (KKORD)

10.       15 Aralık 2018                       Rally-Sprint 3 (KKORD-KYOFF)

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