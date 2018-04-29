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NEU Drift Team İstanbul’da fırtına estirdi

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NEU Drift Team İstanbul’da fırtına estirdi
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Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası’nın 2018 yılındaki ilk yarışı dün İstanbul’da Atatürk Olimpiyat Stadyumu otoparkında gerçekleştirildi.

27 yarışmacının mücadele ettiği yarışta 2015-2016 KKTC Drift Şampiyonu, NEU Drift Team pilotu, Enver Haskasap birinci oldu. Geçtiğimiz yıllarda ülkemizi Avrupa’da bir çok kez temsil eden Haskasap favoriler arasında gösterildiği yarışta Nissan 350Z aracıyla yarıştı.

Enver Haskasap günün finalinde karşılaştığı Mert Bilaloğlu’nu eleyerek sezona fırtına gibi bir giriş yaptı.

Günün sıralamalar şöyle oluştu:
1. Enver Haskasap
2. Mert Bilaloğlu
3. Ege Bilaloğlu 

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