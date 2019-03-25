Namık Kemal Meydanı’nda klasik gün

KTKOD 2019 yılı sezon faaliyetlerinin ilki olan “9. Tekerlekler Cirilensin Klasik Otomobil Gezi ve Sergisi” tarihi Namık Kemal Meydanı’nda, 141 klasik aracın katılımıyla gerçekleştirildi

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD) 2019 yılı sezon faaliyetlerinin ilkini gerçekleştirirken, 2019 Royalton Klasik Otomobil Ralli Şampiyonasının bir numaralı organizasyonu muhteşem bir katılımla tamamlandı.

Pazar günü Gazimağusa’da Pekur Ltd. ana sponsorluğunda, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayesinde düzenlenen “9. Tekerlekler Cirilensin Klasik Otomobil Gezi ve Sergisi” tarihi Namık Kemal Meydanı’na adını yazdırdı.

Pazar sabahı Lefkoşa’da toplanan klasik severler sezon açılışına yoğun ilgi gösterdiler. 105 araçlık konvoy ile Mağusa’ya hareket eden klasik araçlar, Namık Kemal meydanına giriş yaptılar. Meydanda bekleyen araçlarla beraber sergi pozisyonu ile yerleşen klasikler adeta göz banyosu yaptılar. Halkın ve turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan klasik araçlar, meydanda adeta gövde gösterisi yaptılar. Rekor katılım olan 141 klasik aracın sergilendiği meydana, klasik arabalar ve misafirler sığmadı. Klasik arabaları inceleyip, fotoğraf çektirmek için sıraya giren misafirler, unutulmaz görüntülerin ortaya çıkmasını sağladılar.

Tarihi meydanda unutulmaz nostalji dolu anların yaşandığı sergiye, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, KTKOD Başkanı Burçin Aliusta, Pekur Ltd. Direktörü Uğur Ergün, derneğin diğer etkinliklerine sponsor olan firmaların yöneticileri, dernek üyeleri ve çok sayıda klasik sever katıldı. Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun Lefkoşa Surlariçi’nde risk altındaki çocuklara yönelik düzenlediği projede yer alan 30 çocuk da gezinin en önemli konukları arasında yer aldılar.