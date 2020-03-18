Motosiklette de faaliyetlere korona arası

İbrahim Önderol başkanlığındaki Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu, korona virüs tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun aldığı kararlar gereği faaliyetlerini, diğer kurum ve federasyonlar gibi ileri bir tarihe ertelenmişti.

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumunun organize edeceği Enduro Yarışı ile 22 Mart’taki Cross yarışları ertelenen 2 yarış oldu. Yarışçılar ise bu yarışlar için Şubat ayı boyunca Dilekkaya’daki parkurda antrenmanlarını yapmışlardı.

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumundan yapılan açıklamada “Ülkemizin geçtiği bu olağanüstü durum düzeldiği zaman yönetim kurulumuz yeni yarış tarihlerini belirleyip kamuoyuna duyuracaktır.” İfadeleri kullanıldı.