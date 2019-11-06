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Motorlar, Kantara'ya tırmanacakar

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Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun organize ettiği KKTC 2019 Racing Tırmanma Şampiyonası ikinci yarışı 9 Kasım Cumartesi günü Ardahan-Kantara arasında yapılıyor

Motorlar, Kantara'ya tırmanacakar
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İki yarış olarak planlanan 2019 Racing Tırmanma Şampiyonası’nın ikinci yarışı 9 Kasım Cumartesi günü Ardahan-Kantara yolunda hazırlanan 3bin 500 metrelik parkurda yapılıyor. “KITMOK Racing Tırmanma Yarışı” adıyla yapılacak organizasyonda yarışçılar parkuru biri antrenman olmak üzere 3 kez geçecekler.

İskele Belediyesi, Güven Sigorta, Lungo Cafe, Ahmet Oto ve Worldtech Büroteknik’in katkılarıyla, Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK) tarafından organize edilen yarış 11.00-15.00 saatleri arasında yapılacak. Supermoto, ATV ve Pist Motoru olmak üzere 3 ana kategori üzerinden yapılacak olan yarışta kategoriler de kendi içlerinde motor hacimlerine göre ayrılacak ve toplam 8 sınıfta mücadeleler olacak.

Sınıflar; ATV1, ATV2, ATV3,  Supermoto 250, Supermoto 450, Racing 600, Racing 750 ve Racing 1000+ olacak. Kurumun açıklamasına göre kayıtlar bu akşam 19.00’da tamamlanacak.

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