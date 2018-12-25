Motorlar, çamurda dans ettiler

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun organize ettiği 2018-2019 Motokros Şampiyonası üçüncü yarışı geçtiğimiz Pazar günü Dilekkaya’da bulunan Motokros pistinde yapıldı

2018-2019 Motokros Şampiyonası’nın üçüncü yarışı, Dilekkaya’da bulunan parkurda geçtiğimiz Pazar günü yapıldı. 2018 yılının motorsporlarındaki son organizasyonuna 9 yarışmacı katıldı.

Tanısay Petrol sponsorluğunda organize edilen yarış MX1A, MX1B ve MX2 olmak üzere 3 sınıf üzerinden yapıldı. Yağışların ardından oluşan ağır parkurda yarışmacıların zorlandığı gözlerden kaçmazken MX1A’da Mustafa Dersev, MX1B’de Arda Alibaba ve MX2’de Barış Hürkol ilk sırada yer alan isimler oldu. MX1A’da Yunus Özyay ve Faik Enderoğlu sırasıyla podyumu tamamlarken, MX1B’de Mustafa Özçağlar ve Ali Savaşan, MX2’de ise Cemali Nehirli ile Taygun Gökte podyumu tamamladılar.

6 yarıştan oluşan şampiyonanın üçüncü yarışında alınan sonuçlar şöyle:

MX1A

1.Mustafa Dersev 500

2.Yunus Özyay 46

3.Faik Enderoğlu 461

MX1B

1.Arda Alibaba 77

2.Mustafa Özçağlar 25

3.Ali Savaşan 111

MX2

1.Barış Hürkol 27

2.Cemali Nehirli 9

3.Taygun Gökte 311