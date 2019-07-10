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Motorculara ilk yardım kursu verilecek

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Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu ile Kıbrıs Türk Paramedikler Derneği, ilk yardım kursu organize ediyor

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Motorculara ilk yardım kursu verilecek
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Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu ile Kıbrıs Türk Paramedikler Derneği, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ilk yardım kursu organize ediyor.

Motosiklet Enduro, Motokros, Motodrag ve Mototırmanma yarışları organize eden Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu, Kuzey Kıbrıs Paramedikler Derneği’nin destekleriyle ilk yardım kursu düzenliyor.

16-17 Temmuz 2019 tarihleri arasında Küçük Kaymaklı Spor Kulübü lokalinde yapılacak olan kurs, KITMOK Yönetim Kurulu üyelerine, hakemlerine ve sporcularına yönelik olacak. Güven Sigorta’nın sponsorluğunda, Lungo Cafe ve Küçük Kaymaklı Spor Kulübü’nün de destekleriyle yapılacak kurs 16.00-22.00 saatleri arasında yapılacak.

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