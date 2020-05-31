Motorcular antrenmanlara şovla başladılar

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu da (KITMOK) sporcularına antrenman izni verirken, Yakup Çavuşgil, SerdaNerkiz ile Çağlar Çakır antrenmanda adeta şov yaptılar

Necati KÜLAHLILAR

Bakanlar Kurulunun spor ve antrenman izni vermesinden sonra Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu da (KITMOK) sporcularına antrenman izni verdi.

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu sporcularından Yakup Çavusgil, SerdaNerkiz ile Çağlar Çakır dün saat 17.00’de CemsaKarting Pistinde antrenman yaptılar. Motor sürmeyi özleyen Yakup Çavuşgil, SerdaNerkiz ile Çağlar Çakır antrenmanda yaptıkları sürüşlerle adeta şov yaptılar.

Yarışların henüz ne zaman yapılacağının belli olmadığı motor sporlarında, İbrahim Önderol başkanlığındaki Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu yönetimi, Salı akşamı toplanarak yarışların durumunu görüşecek.