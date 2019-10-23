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Motor sporlarına kadın damgası

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Motor sporları yarışlarına kadın yarışmacıların ilgisi gün geçtikçe artıyor. Geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen yarışlarda 8 kadın yarışmacı start aldılar. Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu bünyesinde ise ilk kez Kadınlar Kurulu oluşturuldu

Motor sporlarına kadın damgası
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Soydan SAKALLI

Ülkemizde düzenlenen motor sporları yarışlarına kadın yarışmacıların ilgisi gün geçtikçe artıyor. Geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen yarışlarda 8 kadın yarışmacı start aldılar.

2019 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası 3. yarışı Avenue Dereboyu sponsorluğunda Mersinlik etabında gerçekleştirildi. Tırmanma Şampiyonasında yarışan ilk kadın pilot Gölgem Paşa E2 Kategorisinde mücadele etti. Kadınlar klasmanında Gölgem Paşa pilotlarda birinci olurken, İzem Özvurulmuş Kadın Co Pilot birincisi, Melis Çelik ise Co Pilot 2.si oldu.

Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği’nin (KKORD) Baştaşlar Construction ana sponsorluğunda organize ettiği, 2019 Offroad Şampiyonasında sezonun ikinci yarışı Fazıl Plümer Koruluğunda yapıldı. Bu yarışta 5 kadın pilot start aldı. Nefis Çelik, Firveds Eren, Münevver Gülcan, Melin Canbaz ve Asena Tosun yarışa renk kattılar.
Gelir Kanser Hastalarına Yardım Derneğine

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu bünyesinde ilk kez KKTOK Kadınlar Kurulu oluşturuldu. KKTOK Kadınlar Kurulu, Meme Kanseri Farkındalık Ayına denk gelen etkinliğinde, “Yarışta Olduğu Gibi Erken Tanı İçin De Zaman Önemlidir” sloganı ile bu zorlu mücadeleye destek verebilmek adına bir dilim bir farkındalık etkinliği yaptılar. Avenue Dereboyu önünde gerçekleştirilen seromonik startta kurulan stantta yapılacak satışlardan elde edilen tüm gelir Kanser Hastalarına Yardım Derneğine bağışlandı.
 

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