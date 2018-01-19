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Motor sesleri Dilekkaya’dan yükselecek

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Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun organize ettiği KITMOK Cross Race, yarın Dilekkaya’da gerçekleştirilecek

Motor sesleri Dilekkaya’dan yükselecek
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Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun (KITMOK ) organize ettiği KITMOK Cross Race, yarın Dilekkaya’da (Aya) gerçekleştirilecek.

Yarışa katılacak olan yarışçılar, Perşembe ve Cuma günleri parkurda antrenman yapamazken, bugün son antrenmanlarını gerçekleştirmeleri bekleniyor.

Bu arada Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu yönetim kurulu üyelerine yaptığı çağrıyla üyeliklerini yenileme çağrısı yapıldı. Çağrıda şunlar söylendi:

“31 Ocak 2018 tarihine kadar üyeliklerini yenileyenler, 2017 sezonunda kullanmış oldukları sırt numarasını 2018 yılında da kullanmaya hak kazanacaklar. 01 Şubat tarihinden itibaren üyeliklerini yenilemeyenlerin numaraları boşta kalacak ve bu numaraları isteyen başka üyeler alabilecekler.”

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