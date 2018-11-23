Motokroslarcular ikinci kez havalanacak

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun organize ettiği 2018-2019 KKTC Motokros Şampiyonası, yarın Dilekkaya’da yapılacak yarış ile devam edecek

2018-2019 sezonu Motokros Şampiyonası, Dilekkaya’da bulunan parkurda yapılacak sezonun ikinci yarışıyla devam ediyor. MX1A, MX1B ve MX2 olarak 3 sınıf üzerinden yapılacak yarışın hazırlıkları tamamlanırken, kayıt işlemleri bugün tamamlanacak. Tanısay Petrol sponsorluğunda yapılacak yarış yarın saat 13.00’de başlayacak ve takribi saat 15.00’te son bulacak. Tanısay Petrol İstasyonu’nun yanı sıra Güven Sigorta, Lungo Cafe, Capital FM ve Capital Türk’ün de katkılarıyla yapılacak yarış sonunda dereceye girenlere kupaları yarış alanında verilecek.