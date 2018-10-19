banner107
Smaçlar, Soykut için atıldı
Smaçlar, Soykut için atıldı
15 0
125 kilometre sürdüler
125 kilometre sürdüler
16 0
Bir milyon TL heyecanı
Bir milyon TL heyecanı
55 0
Namağlupların maçı
Namağlupların maçı
121 0
Dünyanın 25 en'i
Dünyanın 25 en'i
46 0
Fotoğraflar öksüz kaldı
Fotoğraflar öksüz kaldı
102 0
YDÜ’de sanatsal serüven
YDÜ’de sanatsal serüven
33 0
Alsancak bölgesinde dolu yağışı yolları kapattı
Alsancak bölgesinde dolu yağışı yolları kapattı
1.5B 0
banner82
banner147

Motodrag’ta final yapılacak

banner27

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun organize ettiği KKTC 2018 Motodrag Şampiyonası’nda sezonun üçüncü ve son yarışı bu hafta sonu Mağusa’da yapılıyor

Motodrag’ta final yapılacak
banner192

KKTC 2018 Motodrag Şampiyonası’nda sezon, yarın Mağusa Tantura kavşağı (DAÜ Çemberi) yolunda yapılacak “Mağusa Motodrag Yarışı” ile tamamlanıyor.

Sezonun üçüncü ve son yarışı; Lungo Cafe, Capital Türk, Capital FM ve Güven Sigorta’nın katkılarıyla organize ediliyor. Kayıt işlemlerinin dün tamamlandığı yarışta 7 farklı sınıfta yarışmacılar mücadele edecek. Yarışa seyircilerin yoğun katılımı olması beklenirken yarışın başlama saati 10.00 olarak belirlendi. Takribi 15.00’te son bulacak olan yarışın ödül töreni yarış alanında yapılacak ve dereceye girenlere kupaları takdim edilecek. Sezonun son yarışı olması sebebiyle 2018 şampiyonları da belirlenecek.

banner194
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.