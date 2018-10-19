Motodrag’ta final yapılacak

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun organize ettiği KKTC 2018 Motodrag Şampiyonası’nda sezonun üçüncü ve son yarışı bu hafta sonu Mağusa’da yapılıyor

KKTC 2018 Motodrag Şampiyonası’nda sezon, yarın Mağusa Tantura kavşağı (DAÜ Çemberi) yolunda yapılacak “Mağusa Motodrag Yarışı” ile tamamlanıyor.

Sezonun üçüncü ve son yarışı; Lungo Cafe, Capital Türk, Capital FM ve Güven Sigorta’nın katkılarıyla organize ediliyor. Kayıt işlemlerinin dün tamamlandığı yarışta 7 farklı sınıfta yarışmacılar mücadele edecek. Yarışa seyircilerin yoğun katılımı olması beklenirken yarışın başlama saati 10.00 olarak belirlendi. Takribi 15.00’te son bulacak olan yarışın ödül töreni yarış alanında yapılacak ve dereceye girenlere kupaları takdim edilecek. Sezonun son yarışı olması sebebiyle 2018 şampiyonları da belirlenecek.