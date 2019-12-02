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“Motodrag”da muhteşem final

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Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun organize ettiği 2019 Motodrag Şampiyonası’nda Aydınköy’deki sezonun final yarışı 39 yarışçı katıldı. Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum yarışçıların birlikte yarıştıkları yarış, Güney Kıbrıs'tan da birçok seyirci izledi. Alexis Chathikou 2 kategoride birinci olarak güne damgasını vuran isim oldu

“Motodrag”da muhteşem final

KKTC 2019 Motodrag Şampiyonası’nda sezon, geçtiğimiz Cumartesi günü Aydınköy çevre yolunda yapılan yarışla tamamlandı.

Sezonun dördüncü KITMOK Motodrag Yarışı’nda 39 sporcu 6 sınıfta ter döktü. Güven Sigorta, Lungo Cafe, World Tech ve Radyo Juke’un katkılarıyla organize edilen yarış güneşli fakat hafif rüzgarlı bir havada yapılırken, özellikle güneyden gelen seyircilerin de ilgisiyle kalabalık bir ortamda yapıldı. Sabah saatlerinde sıralamaların yapıldığı yarışta daha sonra eleme usulü ile eşleşmelere geçildi ve sınıflarda birinciler belirlendi.

600cc. sınıfında Ali Alpaslan, 600cc. M1 sınıfında Enis Süleyman, 1000cc. sınıfında Uğur Yazıcı ve 1000cc. M1 sınıfında Cemal Çelik ilk sırada yer aldı. 1000cc. M2 ve 1000cc. M2 Pro sınıflarında ise güneyden yarışa katılan Alexis Chathikou ilk sırada yer almayı başardı. Yarış sonunda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını KITMOK başkanı İbrahim Önderoğlu ve yönetim kurulu üyeleri verdi.

600cc

1.Ali Alpaslan (4)

2.Abdullah Porsnok (84)

3.Halil Yıldız (95)

600cc M1

1.Enis Süleyman(27)

2.Ali Alpaslan(4)

3.Mehmet Silahşör (23)

1000cc Std.

1.Uğur Yazıcı (55)

2.Hakan Beyazgül (111)

3.Enis Süleyman (27)

1000cc M1

1- (754) Cemal Çelik (754)

2- (58) Ahmet Bağrıaçık (58)

3- (99) Mustafa Kerme (99)

1000cc M2

1- (83) Alexis Chathikou (83)

2- (40) Giannos Papasavva (40)

3-(754) Cemal Çelik (754)

1000cc M2 Pro

1.Alexis Chathikou (83)

2.Antonis Antinou (33)

3.Marious Efthiou (9)

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