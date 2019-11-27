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Motodragda final Aydınköy’de

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Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun organize ettiği KKTC 2019 Motodrag Şampiyonası’nda sezonun dördüncü ve final yarışı Aydınköy’de yapılıyor

Motodragda final Aydınköy’de

2019 Motodrag Şampiyonası’nda sezon, 30 Kasım 2019 Cumartesi günü Aydınköy çevre yolunda yapılacak yarışla tamamlanıyor.

Sezonun dördüncü KITMOK Motodrag Yarışı; Güven Sigorta, Lungo Cafe, World Tech ve Radyo Juke’un katkılarıyla organize ediliyor. Bugün saat 19.00’da kayıt işlemlerinin tamamlanacağı motodrag yarışında toplam 7 sınıfta yarışçılar mücadele edecek.

Güneyden de yarışmacıların katılacağı yarışa katılımın yoğun olması bekleniyor. 10.00’da sıralama kalkışlarının başlayacağı yarışın finalleri 12.00’de başlayacak ve takribi 17.00’de yapılacak ödül töreni ile organizasyon son bulacak.

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