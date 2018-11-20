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Motodragçılar, Drag pisti istiyor

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Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu moto dragçılardan olan şampiyon pilot Hasan Solakay, drag pisti yapılması için kampanya başlattı

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Motodragçılar, Drag pisti istiyor
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Ülkemizin önem moto dragçılardan olan şampiyon pilot Hasan Solakay, drag pisti yapılması için kampanya başlattı.

Hasan Solakay’ın konu ile ilgili açıklaması şöyle:

“Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu(KITMOK) "Hız tutkumuzu yollardan pistlere taşıyalım" sloganı ile yetkili mercilerden gerekli izinler alarak polis kontrolünde uygun gördüğümüz ve by-pass alternatifi olan yollarda 2016’dan beri her yarışımızı ortalama 1500-2000 izleyici kitlesiyle düzenlemekteyiz.

Buradan yetkililerimize sesleniyorum. Motor sporlarına biraz eğilim gösterin. Araba drag yarışlarında da, bizde de gelin görün gerek Güney’den, gerekse Türkiye’den yarışçılar ve taraftarlar bizlerle bir araya geliyorlar. Yarışıp insanlarla kaynaşma ortamı yaratıyoruz. Bu nedenle “Neden Bizim Drag pistimiz olmasın?” Kaldı ki bu işe gönül veren destek veren katkı sağlayan, işletmelerimiz de vardır. Bu yarışların daha düzenli olması için yetkililer tarafından drag pisti yapılmalıdır.”

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