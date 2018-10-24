Motodrag şampiyonları belirlendi

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun organize ettiği KKTC 2018 Motodrag Şampiyonası Mağusa’da geçtiğimiz Pazar günü yapılan yarışla tamamlandı

KKTC 2018 Motodrag Şampiyonası’nda sezon, geçtiğimiz Pazar günü Mağusa Tantura kavşağı (DAÜ Çemberi) yolunda yapılan “Mağusa Motodrag Yarışı” ile tamamlandı. Sezonun üçüncü ve son yarışına özellikle Güney Kıbrıs’tan da büyük bir seyirci topluluğu katıldı. 39 yarışmacının, 5 sınıfta mücadele ettiği yarışta, yağmur nedeniyle bazı sınıflar tamamlanamadı. Yarışta dereceye girenler sıralama dereceleri ile belirlendi.

600 standart ve modifiyeli sınıflarıında Ogün Özgökçen, 1000 standart sınıfında Berat Halilsoy, 1000 modifiyeli 1 sınıfında Cemal Çelik ve 1000 modifiyeli 2 sınıfında Kyriakos Gavriel birinci olan isimler oldular. Yarış sonunda yağmurun da etkisini yitirmesiyle ödül töreni yapılırken dereceye girenlere kupaları takdim edildi.