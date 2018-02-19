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Motocrosslar, Aya’da havalandı

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2018 Motocross Şampiyonası’nda sezonun ikinci yarışı Pazar günü Dilekkaya Motocross Pisti’nde yapıldı

Motocrosslar, Aya’da havalandı
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Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun organize ettiği Motocross şampiyonası ikinci yarışı, Pazar günü Dilekkaya Motocross Pisti’nde yapıldı.

Seyircilerin ilgi gösterdiği yarışta 19 yarışmacı mücadele etti. Motosikletlerinin motor hacimlerine göre sınıflara ayrılan yarışmacılar birinci olmak için yarıştı. MX1A’da Yunus Özyay birinci olurken, Altan M.Altan ikinci, Erol Kaymaklılı üçüncü oldu. MX1B’de birinci olan Faik Enderoğlu’nu sırasıyla Mehmet Tan ve Burak Özer takip etti. MX2’de ise Taygun Gökte birinci, Barış Hürkol ikinci ve Fırat Demir üçüncü oldu.

MX1A

Yarışmacı

No.

1

Yunus Özyay

46

2

Altan M.Altan

850

3

Erol Kaymaklılı

48

MX1B

Yarışmacı

No.

1

Faik Enderoğlu

461

2

Mehmet Tan

35

3

Burak Özer

55

MX2

Yarışmacı

No.

1

Taygun Gökte

311

2

Barış Hürkol

27

3

Fırat Demir

238

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