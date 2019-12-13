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Motocroscularımız Güney'de kürsü kapadılar

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Motocroscularımız Güney'de kürsü kapadılar

Mustafa ERKAN

Kıbrıs Uluslararası 3. Motocros yarışması geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirildi. Poli’ye bağlı Argaka köyünde gerçekleşen 3. Makounta Grand Prix, MX open free klasmanında ilk üçe 3 Kıbrıslı Türk Motocros sporcumuz  ilk üçe yerleşti. Kıbrıs Motor Federasyonu desteğiyle gerçekleşen motocros yarışması 4 klasmandan oluştu.

Tüm klasmanlarda 60 civarı motosikletci yarıştı.Kıbrıslı Türk sporcularımızın da katıldığı ve başarı gösterdiği MX Open Free klasmanında 12 kişi yarıştı. Bu klasmanda 1.Mehmet Altan  2.Mustafa Dersev 3.Mehmet Tan,  dereceye girerek büyük bir başarı elde ettier.

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