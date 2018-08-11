Mediterranean Shark finale hazır

“Mediterranean Shark” aracı, Efficiency Challenge Electric Vehicle yarışma finali için tüm hazırlıklarını tamamladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Rektörlüğe bağlı Elektrikli Araç Geliştirme Merkezi’nin (EVDC) tasarlayıp ürettiği “Mediterranean Shark” aracı TÜBİTAK tarafından düzenlenen Elektromobil 2018 Yarışma finaline hazır hale geldi.

Kocaeli Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen dinamik sürüş ve teknik kontrollerden başarıyla geçen “Mediterranean Shark” bugün Elektromobil Final Yarışı’nda heyecan yaşayacak.

DAÜ Mühendislik öğrencilerinden oluşan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) bir tek DAÜ’nün katılacağı söz konusu yarışta “ADA” takımı adı altında “Mediterranean Shark” aracı ile Elektromobil kategorisinde yarışacak olan takım, toplam 46 aracın yarışacağı Efficiency Challenge Electric Vehicle Yarışma Finali için tüm hazırlıklarını tamamladı.