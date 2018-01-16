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Massa’nın koltuğu Sirotkin'in

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Formula 1 takımlarından Williams-Mercedes, kariyerini noktalayan Brezilyalı sürücü Felipe Massa'dan boşalan koltuğa, Rus pilot Sergey Sirotkin'in oturacağını açıkladı

Massa’nın koltuğu Sirotkin'in
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Takımdan yapılan açıklamaya göre, 19 yaşındaki Kanadalı pilot Lance Stroll'un 2018 sezonundaki takım arkadaşı, 22 yaşındaki Sergey Sirotkin olacak.

2015 ve 2016'da GP2 Serisi'nde 3. sırayı alan Sirotkin, son 2 sezondur Renault F1 Takımı'nın test pilotluğunu yapıyordu.

Williams-Mercedes ayrıca, 2011'de yaptığı ralli kazası sonucu ölümden dönen 33 yaşındaki Polonyalı sürücü Robert Kubica'nın da test pilotu olarak görev yapacağını belirtti.

2006'da başladığı Formula 1 kariyerine 2011 sezonu öncesi geçirdiği kazaya kadar devam eden Kubica, katıldığı 76 yarışta biri birincilik olmak üzere 12 kez podyuma çıkmıştı.

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