Manyera - Çerkez ikilisinin, büyük zaferi

Dünya Ralli Şampiyonası'nın(WRC) 10. ayağı Türkiye Rallisi'nde, Estonyalı pilot Ott Tanak birinciliği elde etti. WRC'de yarışan rallicilerimizden Bora Manyera - Cem Çerkez ikilisi ise Türk pilotlar arasında ikinci gelerek önemli bir başarıya imza attılar

Dünya Ralli Şampiyonası'nın(WRC) 10. ayağı Türkiye Rallisi'nde, Estonyalı pilot Ott Tanak birinciliği elde etti. WRC'de yarışan rallicilerimizden Bora Manyera - Cem Çerkez ikilisi ise Türk pilotlar arasında ikinci gelerek önemli bir başarıya imza attılar.

Marmaris'te gerçekleştirilen ve KKTOK'un da başarıyla görev aldığı rallide Bora Manyera - Cem Çerkez ikilisi, 3 gün boyunca güçlü rakiplerine karşı başarılı performanslarıyla, dünyanın en iyi pilotlarının yarıştığı ralliden, büyük bir zaferle ayrıldılar.