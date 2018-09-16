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Manyera - Çerkez ikilisinin, büyük zaferi

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Dünya Ralli Şampiyonası'nın(WRC) 10. ayağı Türkiye Rallisi'nde, Estonyalı pilot Ott Tanak birinciliği elde etti. WRC'de yarışan rallicilerimizden Bora Manyera - Cem Çerkez ikilisi ise Türk pilotlar arasında ikinci gelerek önemli bir başarıya imza attılar

Manyera - Çerkez ikilisinin, büyük zaferi
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Dünya Ralli Şampiyonası'nın(WRC) 10. ayağı Türkiye Rallisi'nde, Estonyalı pilot Ott Tanak birinciliği elde etti. WRC'de yarışan rallicilerimizden Bora Manyera - Cem Çerkez ikilisi ise Türk pilotlar arasında ikinci gelerek önemli bir başarıya imza attılar.

Marmaris'te gerçekleştirilen ve KKTOK'un da başarıyla görev aldığı rallide Bora Manyera - Cem Çerkez ikilisi, 3 gün boyunca güçlü rakiplerine karşı başarılı performanslarıyla, dünyanın en iyi pilotlarının yarıştığı ralliden, büyük bir zaferle ayrıldılar.

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