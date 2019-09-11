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Manyera - Çerkez ikilisi, Dünya Ralli Şampiyonasına hazır

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Marmaris'te yapılacak olan Dünya Ralli Şampiyonasında yarışacak pilotlarımız Bora Manyera - Cem Çerkez ikilisi, hazırlıklarını tamamladılar

Manyera - Çerkez ikilisi, Dünya Ralli Şampiyonasına hazır
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Marmaris'te 12-15 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak olan Dünya Ralli Şampiyonasında, pilotlarımız Bora Manyera - Cem Çerkez ikilisi de start alacak.

Bora Manyera, KKTOK ekibinin de görev aldığı Dünya Ralli Şampiyonası ile ilgili olarak şu açıklamaları yaptı:

"Dünya Ralli Şampiyonasına gitmek için hazırlıklarımızı nerdeyse tamamladık. Ülkemizin pilotları olarak da KKTC’yi de en iyi şekilde temsil etmek için Türk bayrağı altında yarışıp elimizden geldiğinin fazlasını yapmaya çalışacağız.

Perşembe gecesi startı verilecek olan Marmaris Kordon seyirci özel SS1 etabının startını iple çekiyoruz. Herkesi bu kaçırılmayacak organizasyonda görmekten mutluluk duyacağımızı da şimdiden belirtmek isteriz

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