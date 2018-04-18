Macila, Lefke’de gaza basacak

2018 Ralli Şampiyonası’nın ilk yarışı olan Lefke Rallisi’nde eski şampiyonlardan sadece Fikri Macila start alacak. Mustafa Bulutoğluları ve Rauf Denktaş ise yarışa kayıt yaptırmadı

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu’nun(KKTOK) organize ettiği Lefke Rallisi, 22 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek.

2018 Ralli Şampiyonası’nın ilk yarışında eski şampiyonlardan Fikri Macila da start alacak. Mustafa Bulutoğluları ve Rauf Denktaş gibi iddialı tüm pilotların katılmağı Lefke bölgesindeki yarışın startı saat 10:00’da Lefke çarşıda verilecek. Yarışın etapları ise Bağlıköy ve CMC – Baraj bölgelerinde olacak.

Rallide ekipler saat 10.30-12.00 arası 2 kez Bağlıköy etabı, 12.00-14.00 arası 2 kez Efsanevi Baraj etabını ve 14.00-15.30 arası 2 kez ilk kez yapılacak olan CMC etabını geçip yine Lefke çarşısında 16.00'da finiş görecek. Sezonun ilk yarışı olan Lefke Rallisi’ne toplamda 15 ekip kayıt yaptırdı.