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Macaristan'da pole pozisyonu Hamilton'ın

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. yarışı Macaristan Grand Prix'sine Mercedes pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak

Macaristan'da pole pozisyonu Hamilton'ın
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Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 4 bin 381 metrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarında Büyük Britanyalı Hamilton, 1.35.658'lik zamanlamasıyla pole pozisyonunun sahibi oldu.

Hamilton'ın takım arkadaşı Fin pilot Valtteri Bottas 1.35.918'lik derecesiyle ikinci, Ferrari'nin Fin sürücüsü Kimi Raikkonen 1.36.186 ile üçüncü, takım arkadaşı Alman Sebastian Vettel ise 1.36.210 en iyi dördüncü zamana imza attı.

Azerbaycan, İspanya, Fransa ve Almanya'da koşulan yarışlarda Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Büyük Britanya'da Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel, Çin ve Monaco'da Red Bull-TAG Heuer takımının Avustralyalı sürücüsü Daniel Ricciardo, Avusturya'da ise Ricciardo'nun takım arkadaşı Hollandalı Max Verstappen podyumun zirvesine çıkmıştı.

Macaristan Grand Prix'si bugün TSİ 16.10'da koşulacak.

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