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Liderlikte Bidda Rally Team var

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Liderlikte Bidda Rally Team var

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun “Evde kal” sürecinde başlattığı Kuzey Kıbrıs E Ralli Şampiyonası, büyük ilgi ve heyecanla devam ediyor.

Kuzey Kıbrıs E Ralli Şampiyonasına 16 Takım, 76 R5 ve 33 R2 kaydı ile yoğun bir katılım olmuştu. Yoğun ilgiyle devam eden Kuzey Kıbrıs E Ralli Şampiyonasında 5. yarış olan Arjantin Rallisi de geride kalırken Bidda Rally Team Takımlarda Şampiyonayı lider götürüyor. Takımlarda 2. sırada Drive To Survie,3. sırada ise Tork Factory Racing takımları yer alıyorlar.

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