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Liderlik Macila ve Harper ikilisinin

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Polaris'in ana sponsorluğunda düzenlenen 2019 Kış Kupasında sona yaklaşılırken, Edim Macila ve co-pilotu Eser Harper liderliği ele geçirdiler. 2019 Kış Kupasının son yarışı, 3 Mart'ta Girne'de gerçekleştirilecek

Liderlik Macila ve Harper ikilisinin
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Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu'nun düzenlediği 2019 Polaris Ralli Sprint Şampiyonasının üçüncü ve son yarışı 3 Mart'ta Girne'de gerçekleşecek. İlk iki turda genel klasmanda Edim Macila ve co-pilotu Eser Harper liderliği ele geçirdi. Macila ve Harper'i İbrahim Damdelen-Ahmet Behlül ikinci sırada, Ahmet Kofalı-Buğur Kambillili ise üçüncü sırada takip ediyor.

 Kış Kupasında tamamlanan iki yarış sonrası Sınıf 1'de liderliği Vural Vurur ve co-pilotu Turgut Albayrak ikilisi elinde bulunduruyor. Sınıf 1'de ikinci sırada Mehmet Kamiloğlu ve Yasemin Kamiloğlu ikilisi bulunurken, ikiliyi Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisi takip ediyor. Sınıf N'de ise İbrahim Damdelen-Ahmet Behlül ikilisi liderlik pozisyonunda bulunurken, ikiliyi Yetkili-Harun Çakır ikilisi takip ediyor. Sınıf N'de 3'üncü sırada ise Fırat Merttürk-Mehmet Çocuk ikilisi bulunuyor.

 Polaris Kış Kupası'nın zorlu hava şartlarına renk ve heyecan katan UTV tipi yarış araçların içinde bulunduğu Sınıf R'da Edim Macila ve co-pilotu Eser Harper lider konumda bulunurken, ikiliyi 17 yaşındaki genç ve yetenekli pilot Ahmet Kofalı ve co-pilotu Buğur Kambillili takip ediyor.

 Polaris Kış Kupası'nda 3'üncü ve son ayak 3 Mart Pazar günü Girne'de gerçekleşecek. Saat 11.00'de başlayacak yarış ile şampiyonanın kazananı da belirlenecek.

 Şampiyonanın ödül töreni Girne'de bulunan Polaris Showroom'da gerçekleşecek. Üçüncü yarışın kayıtları ise 28 Şubat'ta kapanacak. 

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