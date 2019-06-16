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Liderler birinciliğe sürdüler

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Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Karting Derneği tarafından organize edilen 2019 Kuzey Kıbrıs ROK Cup Karting Şampiyonası ikinci yarışı dün Cemsa Sporting Center’de yapıldı yarışı liderler kazandı

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Liderler birinciliğe sürdüler
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ROK Cup Karting Şampiyonası ikinci yarışı dün sabah Cemsa Sporting Center’de 18 yarışçının katılımıyla yapıldı.

Resmi antrenmanlar, sıralamalar, 1.yarış ve final yarışı olmak üzere 4 kategoride 4 seans şeklinde yapılan yarış sabahın erken saatlerinde başlayıp öğle saatlerinde sona erdi. Başbakanlığa bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun ana sponsorluğunda; Spor Dairesi, Kale Boya, Aveon Sigorta, Dedezade, Airtech, Navion ve Nethouse’un katkılarıyla yapılan yarışın bütün kategorilerinde büyük çekişme ve heyecan yaşandı. 1,200 metrelik RC2 pist şeklinde yapılan yarışın 8 yarışçı ile en kalabalık kategorisi miniklerin olduğu kategoriydi. Şampiyonada lider durumda bulunan Niyazi Özçınar, sezonun ikinci yarışını da 40 puanla kazanarak liderliğini sürdürdü. Final yarışında liderliğe yükselen fakat yaşadığı temasla geriye düşen Hasan Macila ve Macila ile büyük çekişme yaşayan Rus sürücü Yannis Zaytsev günü eşit puanlarla tamamlasalar da en iyi tur derecesi Macila’da olduğu için günün ikincisi Macila, üçüncüsü Zaytsev oldu. Bu yarışta Junior kategoride 6 yarışçı mücadele etti. Demir Emre yine iki yarışı da kazanarak 40 puanla günün birincisi olduğu, Şeref Karaoğlan ile Mert Uzun’un çekişmesinden Karaoğlan galip ayrıldı ve ikinci oldu. Podyumu Mert Uzun tamamladı. Senior kategoride yalnız olan Gölgem Paşa, Expert yarışçılarıyla piste çıktı. Kategorisinde birincilik kupasını alan Gölgem Expert yarışçılarıyla keyifli bir mücadeleye girdi. Expert kategoride 2 yarışta da damalı bayrağı ilk sırada gören İzzet Çınar olurken onu Közün Arpalıklı takip etti. Umut Araz ise iki yarışta da mekanik arıza ile finiş göremedi ve puansız ayrıldı. Yarış sonunda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ve Kuzey Kıbrıs Karting Derneği Başkanı Tigin Güryel takdim etti. Komiserler tarafından günün yıldızı ise Hasan Macila seçildi ve özel kupasını aldı.

Mini Kategori:

1.Niyazi Özçınar                 40

2.Hasan Macila                  32

3.Yannis Zaytsev                               32

4.Hasan Bedel                    26

5.Rüzgar Miralay                               22

6.İsmail Araz                       20

7.Hasan Murat Aşık          18

8.Erin Bolkaner                   16

Junior Kategori

1.Demir Emre                      40

2.Şeref Karaoğlan              34

3.Mert Uzun                        30

4.Mete Saygın                     26

5.Mehmet Salih Çelikden 22

6.Salih Zeki Hafız              20

Senior

1.Gölgem Paşa                    40

Expert

1.İzzet Çınar                       40

2.Közün Arpalıklı               34

3.Umut Araz                        0

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