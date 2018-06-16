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Lider Nordgren

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Lider Nordgren
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Hamit SAKALLI Avrupa Ralli Şampiyonası (ERC) ve Orta Doğu Ralli Şampiyonası'na (MERC) puan veren Kıbrıs Rallisi'nde 2. gün geride kaldı. İkinci günü Finlandiyalı Juuso Nordgren, lider tamamladı. Katarlı ünlü pilot Nasır Al Attiyah ise aracında valvid sorunu yaşamasına ve lastiğinin patlamasına rağmen günü liderin sadece 8.8 saniye gerisinde 2. tamamladı. Rus Aleksey Lukyanuk lider götürdüğü yarışta kaza yapınca günü tamamlayamadı.

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