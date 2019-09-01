 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
96 yaşındaki dalgıç Kıbrıs'ta rekor kırdı
96 yaşındaki dalgıç Kıbrıs'ta rekor kırdı
11 0
Lefkoşa cimnastikçileri, Taşkent'i coşturdu
Lefkoşa cimnastikçileri, Taşkent'i coşturdu
64 0
 
Zafer Bayramı’na coşkulu kutlama
Zafer Bayramı’na coşkulu kutlama
12 0
“Rum-Yunan ikilisi hayal kurmaktan vazgeçmeli”
“Rum-Yunan ikilisi hayal kurmaktan vazgeçmeli”
35 0
Özersay’ın amacı Rumları kışkırtmakmış
Özersay’ın amacı Rumları kışkırtmakmış
63 0
Lefkoşa Kupası K.Kaymaklı’nın
Lefkoşa Kupası K.Kaymaklı’nın
275 0
Gaziköy’de “Bidda Badadez Festivali”yle şenlendi
Gaziköy’de “Bidda Badadez Festivali”yle şenlendi
5 0
banner82

Lerclerc'ten ilk zafer

banner27

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 13. ayağı Belçika Grand Prix'sini, Ferrari'nin Monakolu genç pilotu Charles Leclerc kazandı. Böylece Leclerc, Formula 1'de kariyerinin ilk birinciliğine ulaştı

Lerclerc'ten ilk zafer
banner267

Formula 1'de sezonun 13. mücadelesi, Belçika'nın Stavelot yerel yönetimindeki 7 bin 4 metrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde 44 tur üzerinden yapıldı.

Ferrari sürücüsü Charles Leclerc, "pole pozisyonu"ndan başladığı yarışta, kariyerindeki ilk birinciliğe ulaştı. 21 yaşındaki Leclerc ayrıca Ferrari tarihindeki en genç şampiyon oldu.

Charles Leclerc'in arkasında, Mercedes pilotları Hamilton 0.98 saniye fark ile 2'nci, Valtteri Bottas ise 12.5 saniye ile 3'üncü sırayı aldı.

Sezonun 14. yarışı İtalya Grand Prix'si, 8 Eylül'de yapılacak.

Yarışta puan alan sürücüler ile pilotlar ve takımlar klasmanı şöyle:

İlk 10:

1. Charles Leclerc (Ferrari)

2. Lewis Hamilton (Mercedes)

3. Valtteri Bottas (Mercedes)

4.Sebastian Vettel (Ferrari)

5. Alexander Albon (Red Bull-Honda)

6. Sergio Perez (Racing Point)

7. Daniil Kvyat (Toro Rosso-Honda)

8. Nico Hulkeberg (Renault)

9. Pierre Gasly (Toro Rosso-Honda)

10. Lance Stroll (Racing Point)

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 268 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 203

3. Max Verstappen (Hollanda): 181

4.Sebastian Vettel (Almanya): 169

5. Charles Leclerc (Monaco): 157

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.