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Lefkoşa’da ralli heyecanı yaşanacak

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Lefkoşa’da ralli heyecanı yaşanacak
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Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu tarafından organize edilen Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın 4. yarışı Başkent Lefkoşa’da düzenlenecek.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin desteğinde düzenlenecek olan Lefkoşa Rallisi, 1 – 2 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Lefkoşa Selimiye Meydanı’ndan (Ayasofya Meydanı) 1 Eylül’de start alacak olan 2 Eylül’de yine aynı yerde sona erecek.

Büyük çekişme içerisinde geçmesi beklenen Lefkoşa Rallisi’nin etapları ise Dağyolu (Fota), Yılmazköy ve Alayköy’deki etaplar olacak.

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