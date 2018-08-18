Lefkoşa’da ralli heyecanı yaşanacak

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu tarafından organize edilen Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın 4. yarışı Başkent Lefkoşa’da düzenlenecek.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin desteğinde düzenlenecek olan Lefkoşa Rallisi, 1 – 2 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Lefkoşa Selimiye Meydanı’ndan (Ayasofya Meydanı) 1 Eylül’de start alacak olan 2 Eylül’de yine aynı yerde sona erecek.

Büyük çekişme içerisinde geçmesi beklenen Lefkoşa Rallisi’nin etapları ise Dağyolu (Fota), Yılmazköy ve Alayköy’deki etaplar olacak.