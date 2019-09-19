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Lefkoşa yeniden Ralli ile birleşecek

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Lefkoşa yeniden Ralli ile birleşecek
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Avrupa’nın en önemli motorspor organizasyonu olan ve yıllarıdır Kıbrıs’ta gerçekleşen Cyprus Rally bu yıl 27-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Cyprus Rally kapsamında 2014 yılında ilk kez gerçekleşen İki toplumlu olarak organize edilen lefkoşa şehir içi özel etabı bu yıl da gerçekleşecek.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) koordinatörlüğünde beşincisi yapılacak olan Kıbrıs Rallisi Lefkoşa özel seyirci etabı bu yıl bir kez geçilecek. Etapta bazı değişikliklere gidilerek heyecanın arttırılması hedeflenirken Kuzeye geçiş noktası taksim sahası zıplama noktasından olacak . Ledra Palace Kapısının altından geçişden sonra ekipler Ledra Palace ışıklarına doğru sola dönecekler ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na gelmeden şikan yapıp Federasyondan sola dönüp eski güzergahına dönecekler.27 Eylül Cuma Larnaka dan start alacak olan yarışda iki topumlu Lefkoşa Şehir içi özel etabı 28 Eylül cumartesi yarışın 6. özel etabı olarak saat 17.00 da geçilecek.

Bu yıl Cyprus Rally de 21 Farklı ülkeden sporcular mücadele edecek ve toplamda 17 R5 otomobil start alacak .

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